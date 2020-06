Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4cd994-b832-4ca9-a2e2-26d39ea84d35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető benne.","shortLead":"Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető...","id":"20200630_parfum_ur_illat_eau_de_space","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4cd994-b832-4ca9-a2e2-26d39ea84d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d878cc-2212-4e2f-ba1c-696865c8956d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_parfum_ur_illat_eau_de_space","timestamp":"2020. június. 30. 11:04","title":"Elkészült az űr illatú parfüm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","shortLead":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","id":"20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b421e-e6c5-47cb-90b9-f0962ef15668","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. június. 29. 11:15","title":"Fizetésképtelenséggel nézhet szembe a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt, amely azóta szemétként kering valahol az űrben.","shortLead":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt...","id":"20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a0df6d-84e8-48e2-a8a7-5505e55ff489","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","timestamp":"2020. június. 29. 10:33","title":"Űrséta közben elhagyta a tükrét a NASA egyik űrhajósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295efb4c-7b1d-4fcf-be56-20519a2a011b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautóra már nemzetközi körözés van érvényben.","shortLead":"A személyautóra már nemzetközi körözés van érvényben.","id":"20200629_auto_eherauto_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295efb4c-7b1d-4fcf-be56-20519a2a011b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc6df50-c878-4099-9673-71eaeb6ed9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_auto_eherauto_M0son","timestamp":"2020. június. 29. 08:05","title":"Teherautóba csapódott egy autós az M0-s autóúton (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tettek. ","shortLead":"Beismerő vallomást tettek. ","id":"20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a3ae6-87ed-4f6a-92d1-437a211a5fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","timestamp":"2020. június. 29. 16:29","title":"Öt évet kapott a Sziget Fesztiválra droggal teli furgonnal érkező két holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a magyar fizetőeszköz mélyrepülése.","shortLead":"Folytatódik a magyar fizetőeszköz mélyrepülése.","id":"20200630_kamatcsokkentes_357_euro_forint_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcf05d6-5bb8-4b27-a37e-243d72b69c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_kamatcsokkentes_357_euro_forint_arfolyam","timestamp":"2020. június. 30. 11:42","title":"A kamatcsökkentés óta esik a forint, már 357-be kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig kilóg a kocsiból. ","shortLead":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig...","id":"20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab167218-03cb-45d6-b8e6-8db824c9ed35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","timestamp":"2020. június. 29. 10:23","title":"Kocsiból kilógó utast filmezett le a kamerás rendőrautó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]