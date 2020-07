Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem volt ilyen rossz az arány.","shortLead":"Soha nem volt ilyen rossz az arány.","id":"20200629_Tizbol_hat_orvostanhallgato_kulfoldre_menne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463071e6-982c-40ff-84f5-eae5ab1c69c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Tizbol_hat_orvostanhallgato_kulfoldre_menne","timestamp":"2020. június. 29. 19:15","title":"Tízből hat orvostanhallgató külföldre menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár öt évbe is telhet, amíg a légiközlekedés visszaér a válság előtti szintre, ezért nagy leépítésbe kezd a repülőgépgyártó.","shortLead":"Akár öt évbe is telhet, amíg a légiközlekedés visszaér a válság előtti szintre, ezért nagy leépítésbe kezd...","id":"20200701_airbus_valsag_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418f4b9-5b52-4375-9231-b864c92070d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_airbus_valsag_leepites","timestamp":"2020. július. 01. 11:59","title":"15 ezer munkahelyet szüntet meg az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az online közgyűlésen nem tudtak szavazni az akadémia tagjai, mert hirtelen nagy terhelést kaptak a szervereik.","shortLead":"Az online közgyűlésen nem tudtak szavazni az akadémia tagjai, mert hirtelen nagy terhelést kaptak a szervereik.","id":"20200701_mta_kozgyules_szerver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5a2bb4-ad56-4340-a3e3-2b9d8f88ca2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_mta_kozgyules_szerver","timestamp":"2020. július. 01. 15:57","title":"Szerverproblémák miatt félbeszakadt az MTA közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd57555-1858-4e00-9892-033a6cc48b5e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Messze az ország második legnagyobb bankcsoportja lehet.","shortLead":"Messze az ország második legnagyobb bankcsoportja lehet.","id":"20200629_Megalakult_a_Magyar_Bankholding_Zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd57555-1858-4e00-9892-033a6cc48b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a64ddc-c357-47c8-a4db-c54c19ffb5b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Megalakult_a_Magyar_Bankholding_Zrt","timestamp":"2020. június. 29. 18:57","title":"Megalakult a Magyar Bankholding Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e24b04a-c323-4aa1-a8cf-a04a5dbe54dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már minden második eladott Bentley a SUV Bentayga. 