[{"available":true,"c_guid":"55309f5e-f197-46f4-9be8-b45b7fd483a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas sárlavina zúdult egy bányára Hpakantban, legalább ötvenen meghaltak, de az áldozatok száma várhatóan nőni fog, mert rengeteg az eltűnt.","shortLead":"Hatalmas sárlavina zúdult egy bányára Hpakantban, legalább ötvenen meghaltak, de az áldozatok száma várhatóan nőni fog...","id":"20200702_foldcsuszamlas_mianmar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55309f5e-f197-46f4-9be8-b45b7fd483a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb3ccf0-d2e3-45d3-b1a5-544c7c0c423a","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_foldcsuszamlas_mianmar","timestamp":"2020. július. 02. 09:31","title":"Legalább 50 bányász halt meg egy földcsuszamlásban Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","shortLead":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","id":"20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a2312f-4ae7-4382-8087-4cfe851b9336","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","timestamp":"2020. július. 02. 08:10","title":"Döntő lehet, hogy „én”-t vagy „mi”-t használunk a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","shortLead":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","id":"20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a89c1df-993c-4217-804c-2acdb1612054","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","timestamp":"2020. július. 01. 09:11","title":"Bulival búcsúztatták a koronavírust a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde364d3-0b6e-4e41-82bf-8638a3613e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új drónokat helyezne szolgálatba az amerikai hadsereg. A rotoros eszközök a levegőben, repülés közben váltogatnák a szárnyuk hosszát.","shortLead":"Különleges új drónokat helyezne szolgálatba az amerikai hadsereg. A rotoros eszközök a levegőben, repülés közben...","id":"20200630_alakvalto_dron_amerikai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde364d3-0b6e-4e41-82bf-8638a3613e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7218764-26ac-46ad-a5e5-b868c2b6267d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_alakvalto_dron_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. június. 30. 17:33","title":"Transformers élőben: alakváltó drónokat fejleszt az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését azonban nem sokáig élvezhették a rajongók, úgy tűnik, viharos gyorsasággal csukják be ezeket. És nem csak az érdeklődés hiánya miatt.","shortLead":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését...","id":"20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52894a5b-b7cc-492d-ad7e-8d5cdab6053c","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","timestamp":"2020. június. 30. 20:00","title":"Amilyen hirtelen jöttek, olyan hirtelen ki is múltak az autósmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számos helyen úgy növelték a munkaidőkeretet a cégek, hogy nem egyeztettek a szakszervezetekkel.","shortLead":"Számos helyen úgy növelték a munkaidőkeretet a cégek, hogy nem egyeztettek a szakszervezetekkel.","id":"20200702_Veszelyhelyzet_munkaido_rabszolgatrveny_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52843d8e-bef8-4f7c-a0e4-5c31457a50dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Veszelyhelyzet_munkaido_rabszolgatrveny_szakszervezet","timestamp":"2020. július. 02. 10:04","title":"Havi egy szabadnap: sok cég kihasználja a rabszolgatörvény nyújtotta lehetőségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741594b3-c0bc-4234-8547-bb96cf81fb88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kocsmazaj buktatott le egy bögrecsárdát Rióban. A karanténintézkedéseket kijátszó helyen a rendőrök 16 söröző embert találtak, ráadásul nem volt rajtuk maszk.","shortLead":"Kocsmazaj buktatott le egy bögrecsárdát Rióban. A karanténintézkedéseket kijátszó helyen a rendőrök 16 söröző embert...","id":"20200701_kisallatboltb_illegalis_kocsma_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=741594b3-c0bc-4234-8547-bb96cf81fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534641b-0bff-47f0-b8e2-08d12dc736c4","keywords":null,"link":"/elet/20200701_kisallatboltb_illegalis_kocsma_brazilia","timestamp":"2020. július. 01. 17:41","title":"Kisállatboltból nyílt az illegális karanténkocsma Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes alaposan átgondolni, milyen beállítások szerint facebookozunk, máskülönben olyan helyen is feltűnhet a fotónk, ahol nem akarnánk. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogyan lehet ezt elkerülni.","shortLead":"Érdemes alaposan átgondolni, milyen beállítások szerint facebookozunk, máskülönben olyan helyen is feltűnhet a fotónk...","id":"20200702_hasznos_facebook_beallitasok_arcfelismeres_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15a2165-10ed-4d31-8051-65849e73c28a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_hasznos_facebook_beallitasok_arcfelismeres_kikapcsolasa","timestamp":"2020. július. 02. 08:03","title":"Végezze el ezt a néhány beállítást a Facebookján, ha nem akar meglepetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]