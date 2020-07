Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli...","id":"20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6d5dcf-b224-4d99-8aa4-1c58d61aab47","keywords":null,"link":"/360/20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","timestamp":"2020. július. 01. 07:43","title":"Radar360: Nyílnak a határok, amerikai filmesek is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta a momentumos polgármester jogköreit a 444.hu beszámolója szerint.\r

