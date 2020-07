Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a Samsung év elején érkező Galaxy S jelzésű mobiljai mindig a piacon elérhető legjobb lapkakészletet kapják. Jövőre ez másképp lehet.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a Samsung év elején érkező Galaxy S jelzésű mobiljai mindig a piacon elérhető legjobb...","id":"20200703_samsung_galaxy_s21_processzora_qualcomm_snapdragon_865","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a4ec5d-e8af-43e0-ba85-bd7e784861d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_samsung_galaxy_s21_processzora_qualcomm_snapdragon_865","timestamp":"2020. július. 03. 10:03","title":"Nem kapja meg a Samsung Galaxy S21 a legjobb processzort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","shortLead":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","id":"20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc1456-9f89-4514-8d9c-5a066d44571a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","timestamp":"2020. július. 04. 11:59","title":"Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést előíró törvényt Jair Bolsonaro brazil elnök, de enyhítené egyes rendelkezéseit a Diario Official című kormánylap szerint.","shortLead":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést...","id":"20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e97fbc-5003-4296-8b8e-c2292cd11db9","keywords":null,"link":"/elet/20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. július. 04. 09:51","title":"A brazil elnök egyszerűen nem tudja elfogadni, hogy tombol a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen a hétvégén Ausztriában. Több mint száz nappal az utolsó utáni pillanatban lefújt szezonnyitó után Lewis Hamilton végre megkezdheti a menetelést a hetedik világbajnoki cím – és egy igazságosabb, egyenlőbb világ – felé. De ez a Forma–1 már nem olyan, mint régen volt.","shortLead":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen...","id":"20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2497dcb-8171-4f57-8198-80ed3d64a4ae","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","timestamp":"2020. július. 03. 16:00","title":"Kezdődik a legőrültebb szezon a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","shortLead":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","id":"20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af00f1-058a-440e-a3fc-d83f2b99ec77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","timestamp":"2020. július. 04. 10:51","title":"Szabadulna a Smartot gyártó üzemétől a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","shortLead":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","id":"20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fd0502-cbac-4953-a85b-7bca2f922c13","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","timestamp":"2020. július. 03. 13:17","title":"Rasszista hal – írták a Kis Hableány szobrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c7ca04-4eba-4909-a42b-eb3933582078","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szaúdi királyság a járvány miatt először most nem fogad külföldről zarándokokat a háddzsra, ami sok muszlimnak csalódás, a monarchiának pedig anyagi és presztízsveszteség.","shortLead":"A szaúdi királyság a járvány miatt először most nem fogad külföldről zarándokokat a háddzsra, ami sok muszlimnak...","id":"202027__torolt_haddzs__csalodottsag__zarandoklat_regen__kaba_kor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c7ca04-4eba-4909-a42b-eb3933582078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e0538d-08c0-4ce9-86ee-8cc8ba6b9126","keywords":null,"link":"/360/202027__torolt_haddzs__csalodottsag__zarandoklat_regen__kaba_kor","timestamp":"2020. július. 03. 13:00","title":"Muszlimok millióit sokkolhatja, hogy a járvány miatt nem zarándokolhatnak el Mekkába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]