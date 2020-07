Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök szerint a magyar ember börtönben érzi magát, ha nem látja egy évben legalább egyszer a tengert. Megnéztük a hivatalos statisztikák alapján, hány magyar lehet, akinek nem jut tengeri nyaralás.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyar ember börtönben érzi magát, ha nem látja egy évben legalább egyszer a tengert...","id":"20200703_borton_tenger_orban_nyaralas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eeaf9d-1e0e-40ee-b84c-00b74080205e","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_borton_tenger_orban_nyaralas","timestamp":"2020. július. 03. 12:40","title":"Ha Orbán szerint börtön nem látni a tengert, a magyarok többsége börtönben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","shortLead":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","id":"20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec68cb7-12be-4fb4-8a0d-1637201c5900","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. július. 02. 12:39","title":"Jogerős: 15 év börtönt kapott a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4745a3a-32af-4b5c-b935-dc4397254815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy programozó kíváncsi lett, mihez kezd néhány állatos képpel a saját algoritmusa. Aldo Cortesi szoftvere nem csak hogy alkotott, a maga módján új fajokat is teremtett.","shortLead":"Egy programozó kíváncsi lett, mihez kezd néhány állatos képpel a saját algoritmusa. Aldo Cortesi szoftvere nem csak...","id":"20200703_mesterseges_intelligencia_aldo_cortesi_sziluett_allatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4745a3a-32af-4b5c-b935-dc4397254815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a664bd-3e72-4293-8f00-107b7ec02b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_mesterseges_intelligencia_aldo_cortesi_sziluett_allatok","timestamp":"2020. július. 03. 09:03","title":"Új állatokat tervezett a mesterséges intelligencia, egyik ijesztőbb, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2008-ban még 37 ezer eset történt. ","shortLead":"2008-ban még 37 ezer eset történt. ","id":"20200702_Kozuti_balesetek_szama_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa441894-13c6-471e-af6e-49f7de508156","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Kozuti_balesetek_szama_statisztika","timestamp":"2020. július. 02. 09:53","title":"Több mint 23 ezer áldozata volt 2018-ban a közúti baleseteknek az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"900 méterrel vitték magasabbra a Nemzetközi Űrállomást a tudósok, hogy az egység elkerüljön egy balesetet.","shortLead":"900 méterrel vitték magasabbra a Nemzetközi Űrállomást a tudósok, hogy az egység elkerüljön egy balesetet.","id":"20200703_nemzetkozi_urallomas_urszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3325ef4d-1055-4e7e-af29-4d0a52f04804","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_nemzetkozi_urallomas_urszemet","timestamp":"2020. július. 03. 20:03","title":"Módosítani kellett a Nemzetközi Űrállomás pályáját, hogy ne ütközzön űrszemétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az sem ismert, kinél landolt a pénz. Nem biztos, hogy illegális üzletről van szó, az is lehet, hogy egy cég vett valamit, amiért bitcoinnal fizetett.","shortLead":"Az sem ismert, kinél landolt a pénz. Nem biztos, hogy illegális üzletről van szó, az is lehet, hogy egy cég vett...","id":"20200702_bitcoin_utalas_virtualis_penz_penzmozgas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485be9b-3bbd-4da5-ba19-2589730d1c81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_bitcoin_utalas_virtualis_penz_penzmozgas","timestamp":"2020. július. 02. 18:03","title":"313 milliárd forintnyi bitcoin került egy számlára, de senki nem tudja, ki küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez. A minap elhunyt a sportág két aranykorának háromszoros olimpiai bajnoka, Kárpáti György és Benedek Tibor. Mindketten alakítói voltak annak, hogy a vízilabda nemzeti sport legyen. Kárpáti Györgyöt ma temetik.","shortLead":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez...","id":"202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5eac8-e8a2-453d-9e30-305441595004","keywords":null,"link":"/360/202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","timestamp":"2020. július. 02. 12:00","title":"A magyar vízilabdát szó szerint a meleg vízzel együtt találták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős laptopja.","shortLead":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős...","id":"20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb4958-52d9-40e1-8237-f02146c2ef57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","timestamp":"2020. július. 02. 10:03","title":"Érintőképernyős MacBook érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]