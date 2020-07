Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oktató és utasa is megsérült. ","shortLead":"Az oktató és utasa is megsérült. ","id":"20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db8c2d8-cac0-4876-9905-a57bc60013e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","timestamp":"2020. július. 05. 13:31","title":"Vitorlázógép zuhant le Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A függetlenség napjára írt üdvözletében várja a jövőbeli közös munkát.","shortLead":"A függetlenség napjára írt üdvözletében várja a jövőbeli közös munkát.","id":"20200704_Orban_remeli_hogy_Trump_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaa3433-8ce8-4cf3-b004-0e64bd9638d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Orban_remeli_hogy_Trump_marad","timestamp":"2020. július. 04. 15:19","title":"Orbán reméli, hogy Trump marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek, a Baloldal helyi frakcióvezetőjének a Nemzeti szocialista Underground 2.0 (NSU) nevű neonáci szervezet küldött olyan üzeneteket, amelyekben szerepeltek a politikussal kapcsolatos nem nyilvános adatok is. ","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek...","id":"20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a49cef-6c97-4f82-b4ba-316e7b377881","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","timestamp":"2020. július. 04. 19:16","title":"Nácik fenyegettek meg egy szocialista német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","id":"20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdae313-3b38-432c-8740-b41bb881bdd0","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","timestamp":"2020. július. 05. 09:02","title":"Feladta magát a nő, aki vörös festékkel öntötte le Horthy szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és Buda, hanem az ország ügye. Hiányzott a pénz és a szakértelem is, ellendrukker pedig akadt bőven.","shortLead":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és...","id":"202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5319b04-9966-4de7-b3b6-9c4f76e209ff","keywords":null,"link":"/360/202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Intrika és pénztelenség hátráltatta a Lánchíd építését Széchenyi idejében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c174-67c8-4dfb-848c-64a74fddc5cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Elsőként Zsuzsi írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200705_Az_anyam_soha_nem_vedett_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c174-67c8-4dfb-848c-64a74fddc5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ddddc0-ad23-40c3-9b9e-6413817d2ded","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200705_Az_anyam_soha_nem_vedett_meg","timestamp":"2020. július. 05. 20:15","title":"„Az anyám soha nem védett meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megnövekedett a határátlépés és a várakozás ideje a román határszakaszon, emiatt a személygépjárművek forgalmának elterelésére kell számítani a 42-es főúton Hajdú-Bihar megyében. ","shortLead":"Megnövekedett a határátlépés és a várakozás ideje a román határszakaszon, emiatt a személygépjárművek forgalmának...","id":"20200704_Bedugult_a_magyarroman_hatar__terelik_a_szemelyautokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd9131f-b2fd-41e6-80b4-3025e1186b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Bedugult_a_magyarroman_hatar__terelik_a_szemelyautokat","timestamp":"2020. július. 04. 16:09","title":"Bedugult a magyar-román határ - terelik a személyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","shortLead":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","id":"20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fa5d36-87c1-498a-9511-a1ec02366b40","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","timestamp":"2020. július. 05. 21:54","title":"Szoboszlai Dominikot választották az osztrák élvonal legjobbjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]