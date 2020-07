Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","shortLead":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","id":"20200706_A_Tesla_forronadragja_short","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62e30f3-b589-4416-ae87-fcbfb4e84003","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_A_Tesla_forronadragja_short","timestamp":"2020. július. 06. 09:23","title":"A nyár slágere lett a Tesla forrónadrágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915427c-6c57-4f19-874e-8be6d4a5c2a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendőrök vizsgálják a miskolci baleset okát.","shortLead":"Rendőrök vizsgálják a miskolci baleset okát.","id":"20200705_Itt_vannak_a_fotok_a_lezuhant_vitorlazorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9915427c-6c57-4f19-874e-8be6d4a5c2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ba5700-4ac6-445c-84ef-7150d0f45c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Itt_vannak_a_fotok_a_lezuhant_vitorlazorol","timestamp":"2020. július. 05. 14:41","title":"Itt vannak a fotók a lezuhant vitorlázóról.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","shortLead":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","id":"20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd59aa-1ec8-4dac-bedd-ee1f0e1cea20","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","timestamp":"2020. július. 06. 15:33","title":"Otthagyja a zenekart a Kasabian frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","id":"20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3147e-bb28-45a8-834e-187f3a6c07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Tizenhárom fős magyar társaság tartotta el magát nők prostitúcióra kényszerítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03683b6f-013e-465c-b788-5326f00a41e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műanyagmentes július ide vagy oda, a koronavírus miatt óriási mértékben nőtt az igény a kis kiszerelésű, előre csomagolt ketchupra, mustárra, majonézre és más fűszerekre.","shortLead":"Műanyagmentes július ide vagy oda, a koronavírus miatt óriási mértékben nőtt az igény a kis kiszerelésű, előre...","id":"20200706_Rengeteg_fogy_az_ettermi_mini_tasakos_izesitokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03683b6f-013e-465c-b788-5326f00a41e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a1eed1-fc70-49d1-a4a8-e3e9293eb7d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Rengeteg_fogy_az_ettermi_mini_tasakos_izesitokbol","timestamp":"2020. július. 06. 10:46","title":"Rengeteg fogy az éttermi, mini tasakos ízesítőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987f2aa8-83bc-4d9b-b7d7-dcae4f05490b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás járművek talán legfontosabb felhasználási területe lehet a jövőben teherfuvarozás. ","shortLead":"Az üzemanyagcellás járművek talán legfontosabb felhasználási területe lehet a jövőben teherfuvarozás. ","id":"20200707_Elindulnak_a_Hyundai_hidrogen_kamionjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987f2aa8-83bc-4d9b-b7d7-dcae4f05490b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dc8612-eec7-402b-9a54-9cfc660f95d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Elindulnak_a_Hyundai_hidrogen_kamionjai","timestamp":"2020. július. 07. 12:43","title":"Elindulnak Európába a Hyundai hidrogén kamionjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf617f5-670d-4f90-9431-e35a68cadea5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vadászbalesetről értesült a 444.","shortLead":"Súlyos vadászbalesetről értesült a 444.","id":"20200705_Fejbe_lottek_egy_erdeszt_Nagyborzsonyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bf617f5-670d-4f90-9431-e35a68cadea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647b1004-642f-4038-839e-091d38907476","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Fejbe_lottek_egy_erdeszt_Nagyborzsonyben","timestamp":"2020. július. 05. 20:15","title":"Fejbe lőttek egy erdészt Nagybörzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]