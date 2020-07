Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt bevezetett korlátozások idején 50 százalékkal estek vissza a cég eladásai.","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett korlátozások idején 50 százalékkal estek vissza a cég eladásai.","id":"20200707_hm_boltbezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30411044-72be-432c-a872-d9647e884a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_hm_boltbezaras_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 14:15","title":"Bezárja 170 üzletét a H&M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c38698-3aeb-422b-b3f6-a420a5c7694d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó lehetővé tette, hogy lényegében bármilyen színű autót lehessen rendelni tőlük.","shortLead":"A stuttgarti gyártó lehetővé tette, hogy lényegében bármilyen színű autót lehessen rendelni tőlük.","id":"20200707_Mostantol_furgonkekben_vagy_akar_az_1950es_evekben_hasznalt_szinben_is_lehet_luxus_Mercedest_rendelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98c38698-3aeb-422b-b3f6-a420a5c7694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8aeda4-f52c-4b69-9824-3ca3d8afbffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Mostantol_furgonkekben_vagy_akar_az_1950es_evekben_hasznalt_szinben_is_lehet_luxus_Mercedest_rendelni","timestamp":"2020. július. 07. 15:43","title":"Mostantól akár az 1950-es években használt színben is lehet luxus Mercedest rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét.","shortLead":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok...","id":"20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e79a1b-1380-466f-a46a-44d1297d27dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","timestamp":"2020. július. 08. 05:18","title":"Felvételizik? Fontos határidő jár le csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség; az ügyben 20 embert gyanúsítottak meg – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.","shortLead":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt...","id":"20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388a519-cb99-4824-8420-e5cd69ef9afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","timestamp":"2020. július. 08. 15:47","title":"Tizenkét kormánytisztviselő őrizetét rendelték el a Mozaik utcai műszaki állomás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film forgatásához.","shortLead":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film...","id":"20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67ba26-631b-4365-8860-b99aa4a5bd84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","timestamp":"2020. július. 07. 04:20","title":"Lelkesen csinálja a házi feladatát Tom Cruise – krosszmotorozik a Mission Impossible 7 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","shortLead":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","id":"20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a9eea-701d-4291-a229-483df4598694","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","timestamp":"2020. július. 07. 09:06","title":"Elvitte az árvíz a frissen megépített 666 milliós bicikliutat Putnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","shortLead":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","id":"20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08271d8-22b1-4440-a920-b8ef2317d514","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","timestamp":"2020. július. 08. 12:13","title":"Az ügyészség vizsgálja a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős mentésének körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak teljesítménybéli haszna lehet annak, hogy az Apple a saját processzorait szereli a Macekbe az Intel chipjei helyett: óriási mennyiségű pénzt spórolhat meg vele a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csak teljesítménybéli haszna lehet annak, hogy az Apple a saját processzorait szereli a Macekbe az Intel chipjei...","id":"20200708_apple_silicon_processzor_chip_arm_architektura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b451fb-f1fc-4c04-b365-c35b796f5e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_apple_silicon_processzor_chip_arm_architektura","timestamp":"2020. július. 08. 15:03","title":"Évente 2,2 milliárd dollárt spórolhat az Apple azzal, hogy lecseréli az Intel processzorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]