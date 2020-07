Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli...","id":"20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0316996-0093-40e4-a926-644e935e6037","keywords":null,"link":"/360/20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","timestamp":"2020. július. 09. 07:42","title":"Radar360: Megugrott az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bírságoknak csak a felét fizetik be a külföldi rendszámmal közlekedők. Az unión belül sokakat még meg lehet fogni, de azon kívül már más a helyzet.","shortLead":"A bírságoknak csak a felét fizetik be a külföldi rendszámmal közlekedők. Az unión belül sokakat még meg lehet fogni, de...","id":"20200707_kulfoldi_rendszam_meguszott_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4a1af8-ff69-4b4d-9019-bb590c56875c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_kulfoldi_rendszam_meguszott_birsag","timestamp":"2020. július. 07. 18:53","title":"Szinte esélytelen behajtani a bírságokat, ha nem uniós rendszámmal szabálytalankodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa9bdb-3764-4e0a-9730-942c71f69aa4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1963-as Hot Rod magazin borítóképeként feltűnt autó sok mindent megváltoztatott a műfajban. ","shortLead":"Az 1963-as Hot Rod magazin borítóképeként feltűnt autó sok mindent megváltoztatott a műfajban. ","id":"20200708_Elado_a_Hot_Rodok_etalonautoja_egy_1932es_langnyelves_Ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa9bdb-3764-4e0a-9730-942c71f69aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f80b826-4083-4e64-bc64-6542fd67f52a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Elado_a_Hot_Rodok_etalonautoja_egy_1932es_langnyelves_Ford","timestamp":"2020. július. 08. 14:05","title":"Eladó a Hot Rodok etalonautója, az 1932-es lángnyelves Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kaliforniában, Floridában és Texasban lassan tarthatatlanná válik a helyzet.","shortLead":"Kaliforniában, Floridában és Texasban lassan tarthatatlanná válik a helyzet.","id":"20200708_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa36720c-940c-4d56-902a-65ce08f4b3c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 08. 17:48","title":"Több mint 60 ezren fertőződtek meg egy nap alatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzin átlagára várhatóan 3 forinttal, a gázolajé pedig 4 forinttal lesz magasabb.","shortLead":"A benzin átlagára várhatóan 3 forinttal, a gázolajé pedig 4 forinttal lesz magasabb.","id":"20200708_Tovabb_dragul_az_uzemanyag_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14996cdc-6a19-4678-be4e-540fc7b98590","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Tovabb_dragul_az_uzemanyag_penteken","timestamp":"2020. július. 08. 11:51","title":"Tovább drágulnak az üzemanyagok pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60c409-16c5-49f4-b32e-f857e71cfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tudomány és a politika között kétirányú kommunikációra van szükség – mondta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerdai online sajtótájékoztatóján a köztestület frissen megválasztott elnöke.","shortLead":"A tudomány és a politika között kétirányú kommunikációra van szükség – mondta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA...","id":"20200708_Az_MTA_uj_elnoke_szerint_a_tudomany_es_a_politika_egyuttmukodese_nemzeti_erdek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca60c409-16c5-49f4-b32e-f857e71cfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f61590e-10a5-4ebb-a95d-c80b573253fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Az_MTA_uj_elnoke_szerint_a_tudomany_es_a_politika_egyuttmukodese_nemzeti_erdek","timestamp":"2020. július. 08. 13:25","title":"Az MTA új elnöke szerint „a tudomány és a politika együttműködése nemzeti érdek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","shortLead":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","id":"20200709_Simon_Gabor_buntetoper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff517b-9767-4f38-af73-d6138e2eb859","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Simon_Gabor_buntetoper","timestamp":"2020. július. 09. 12:47","title":"Újraindult Simon Gábor büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]