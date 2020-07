Levelet írt az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetének a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség, hogy közbenjárását kérje a cég többségi tulajdonosával való kapcsolatfelvételben. Az érdekképviselet szerint ugyanis a Dunaferr Társaságcsoportnál „kialakult helyzet súlyos, de nem csak a járványhelyzetnek köszönhetően”, a menedzsment azonban nem foglalkozik és nem is számol be a tulajdonosnak az észrevételeikről és a jelzéseikről.

A szakszervezet úgy látja, hogy a menedzsment figyelmen kívül akarja hagyni a kollektív szerződésben szabályozott, úgynevezett szabadságos bér kifizetésének előírásait, aminek – mint írták – beláthatatlan következményei lehetnek.

Mint fogalmaztak, a munkavállalók hozzáállásának, áldozatvállalásának köszönhetően eddig mindig sikerült kihúzni a gyár szekerét a kátyúból, de mára az ő életük is kátyúba került: 2010 óta szinte folyamatosan átütemezni kényszerültek a járandóságaikat, nem tervezhettek a béren kívüli juttatásaikkal, mert a Dunaferr likviditási helyzetére való hivatkozás miatt szinte mindig bizonytalanok voltak a kifizetések. „Most már nem tudunk, és nem is akarunk lemondani a kollektív szerződésben rögzített juttatásainkról! Még azok átütemezését sem akarjuk!” – jelezték. Hozzátették azt is, hogy a gyár folyamatosan termel, ezért nem értik, hogy miért kell megint áldozatokat hozniuk és folyamatosan a létszámleépítés rémétől fenyegetve dolgozniuk.

Ahogy akkor megírtuk, az egyik Dunaferr-szakszervezet vezetője már arról beszélt, hogy jogi útra kívánják terelni a bérvitát. Az érdekképviseletek irányítói arról is beszéltek lapunknak, hogy véleményük szerint burkolt leépítések zajlanak a cégnél: