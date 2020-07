Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a132f8c9-85ee-4a62-ba98-b86ba7bba227","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kávézóláncban jellemzően a vevők nevét írják a kávéspohárra, egy minnesotai üzletben azonban másképp gondolta a barista. ","shortLead":"A kávézóláncban jellemzően a vevők nevét írják a kávéspohárra, egy minnesotai üzletben azonban másképp gondolta...","id":"20200708_ISIS__irtak_egy_muszlim_no_kavejara_a_Starbucksban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a132f8c9-85ee-4a62-ba98-b86ba7bba227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a35ab8-1da7-4c3e-b3fd-336b2284d812","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_ISIS__irtak_egy_muszlim_no_kavejara_a_Starbucksban","timestamp":"2020. július. 08. 13:28","title":"ISIS – írták egy muszlim nő kávéjára a Starbucksban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","shortLead":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","id":"20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c088469-b8f4-4e83-aedc-a60a127416a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:00","title":"Katasztrófa a magyar turizmusban: 93 százalékos a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül egy vonaton.","shortLead":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül...","id":"20200707_brad_pitt_thriller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4132fea5-0128-4c4b-9517-ce5adf276dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_brad_pitt_thriller","timestamp":"2020. július. 07. 14:21","title":"Brad Pitt egy thrillerben lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc29a0a-fff5-45bf-aa53-042f5b784b58","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 07. 17:53","title":"Jair Bolsonaro brazil elnök elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Mi a saját reformunkat akarjuk megcsinálni!\"– hangsúlyozta Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök, aki a Financial Timesnak nyilatkozott az európai válságkezelő alapról.","shortLead":"\"Mi a saját reformunkat akarjuk megcsinálni!\"– hangsúlyozta Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök, aki a Financial...","id":"20200708_Rossz_emlekeket_ebresztett_az_unios_valsagkezelo_alap_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfada3-ccb0-48f3-b284-1bca79f0a9dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_Rossz_emlekeket_ebresztett_az_unios_valsagkezelo_alap_Gorogorszagban","timestamp":"2020. július. 08. 11:48","title":"Rossz emlékeket ébresztett az uniós válságkezelő alap Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdbb002-db55-4c90-bcb1-2fac12506891","keywords":null,"link":"/360/20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. július. 08. 07:46","title":"Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]