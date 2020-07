Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","id":"20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46adf0da-bc10-4bc0-8889-93cde5b8fe1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 20:23","title":"Vasárnap 11-kor jelenti be Gulyás Gergely a járvány miatti változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","shortLead":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","id":"20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9beb2-1d8f-474c-a2a8-9b988d55897d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","timestamp":"2020. július. 12. 14:49","title":"Karácsony Gergely: Nem indulok az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát az elmúlt évtizedekben sokféleképpen próbálták magyarázni.","shortLead":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát az elmúlt évtizedekben sokféleképpen próbálták magyarázni.","id":"20200711_Hatvan_ev_utan_megoldottak_a_Gyatlovrejtelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1368caf-edb5-42c5-9367-f3cf6f6c4255","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Hatvan_ev_utan_megoldottak_a_Gyatlovrejtelyt","timestamp":"2020. július. 11. 20:41","title":"Hatvan év után megoldották a Gyatlov-rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki, hogy akkori, 2,5 millió szavazatnyi előnye most vasárnapra eltűnik. Ennek megfelelően a kampány vége rendesen undorító is lett.","shortLead":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki...","id":"20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3622668f-c848-4ebc-9dc5-cb1d86fd577c","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","timestamp":"2020. július. 11. 15:30","title":"Végjáték Varsóban: hajszálon múlhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","shortLead":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","id":"20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8ef14-5231-4542-a433-08e8b1722187","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","timestamp":"2020. július. 13. 14:06","title":"A Lidl visszahívott egy penészedésre hajlamos kukoricás babkonzervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886476e9-872f-4e3c-91fe-bfa5a00cc81c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A mai világméretű szobordöntési és utcanév-átkeresztelési időkben érdemes visszapillantani, hogy csinálták ezt az oroszok a Szovjetunió bukása után. Moszkva belvárosában úgy tűnhet, megszabadultak a szovjet korszakot jellemző utcanevektől, illetve köztéri szobroktól, ám a főváros külső kerületeiben és a vidéki településeken harminc évvel a kommunista birodalom széthullása után is kísért a múlt. És ez nem csak az átnevezéssel kapcsolatos költségek miatt van így.","shortLead":"A mai világméretű szobordöntési és utcanév-átkeresztelési időkben érdemes visszapillantani, hogy csinálták ezt...","id":"20200711_A_Szovjet_utcaban_a_Leninter_sarkan__tovabb_el_a_birodalmi_mult_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886476e9-872f-4e3c-91fe-bfa5a00cc81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b7b80b-5ce4-4b29-8563-cd157671cd72","keywords":null,"link":"/360/20200711_A_Szovjet_utcaban_a_Leninter_sarkan__tovabb_el_a_birodalmi_mult_Oroszorszagban","timestamp":"2020. július. 11. 16:00","title":"A Szovjet utcában, a Lenin-tér sarkán – így döntöttek szobrokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]