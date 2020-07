Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A hónapokig tartó eljárás során nemcsak a pereket bukták el, hanem arra sem született válasz, van-e bármilyen lehetősége annak, aki nem ért egyet a gyermekéről döntő szakvéleménnyel. Ráadásul az ügynek az iskolaévvel egyáltalán nincs vége, jövőre a legóvatosabb becslések szerint is ezreket fog érinteni a probléma. ","shortLead":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz...","id":"20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81484d10-680d-4606-805c-6784b98c237d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"22-es csapdájában a gyerek óvodában tartásáért perelő szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet ifjúsági csoportja, a Grüner Anker egy kedves gesztussal: egyházi engedéllyel fellobogózták a Szent József-templomot egy szivárványzászlóval – írta a humenonline.hu



","shortLead":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet...","id":"20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6f4541-ee89-4cf0-b272-af1fc3260dba","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","timestamp":"2020. július. 12. 21:19","title":"Szivárványos zászlót tűztek egy linzi katolikus templomra - egyházi engedéllyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul folynak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Így például hamarosan már semmit sem kell majd kiszedni a kézipoggyászból a biztonsági ellenőrzéskor. ","shortLead":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul...","id":"20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7332c1ea-5fef-41af-89dd-ef703a889552","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","timestamp":"2020. július. 13. 20:43","title":"Ferihegy előremenekül: kevés az utas, de sok a fejlesztés – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","shortLead":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","id":"20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9719c186-98db-419d-965c-5d979538fafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","timestamp":"2020. július. 13. 07:59","title":"Búcsút kell intenünk a Bentley legerősebb divatterepjárójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","shortLead":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","id":"20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d7763-0f93-41f3-a05b-ba12585d2e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","timestamp":"2020. július. 14. 10:55","title":"Babkonzervet hívott vissza a Bonduelle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60fe0124-d9e1-40cb-86be-ea49bb1ea55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 végén lejár Tim Cook tízéves megbízatása. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tölthetne újabb 10 évet a világ egyik legfontosabb vállalatának élén.","shortLead":"2021 végén lejár Tim Cook tízéves megbízatása. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tölthetne újabb 10 évet a világ egyik...","id":"20200713_tim_cook_apple_vezerigazgato_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60fe0124-d9e1-40cb-86be-ea49bb1ea55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe46c95-5795-4b52-9a24-90aa2bb93ac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tim_cook_apple_vezerigazgato_szerzodes","timestamp":"2020. július. 13. 18:03","title":"A végéhez közeledik Tim Cook megbízatása, de buta lenne otthagyni az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"elet","description":"Két gyereket megerőszakolt és a jeleneteket filmre vette és terjesztette a 40 éves francia férfi – mondta az ügyész Bordeaux-ban. 2014 óta vett részt egy pedofil hálózatban, ahol több ezer ember számára készített videókat a darkneten. Egy francia rendőr beépült a hálózatba, és így sikerült lebuktatni a férfit, aki mindent bevallott.","shortLead":"Két gyereket megerőszakolt és a jeleneteket filmre vette és terjesztette a 40 éves francia férfi – mondta az ügyész...","id":"20200714_Elkaptak_a_vilag_egyik_legkeresettebb_pedofil_bunozojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd402f-c112-4f6c-89cf-06044836d47d","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Elkaptak_a_vilag_egyik_legkeresettebb_pedofil_bunozojet","timestamp":"2020. július. 14. 10:30","title":"Elkapták a világ egyik legkeresettebb pedofil bűnözőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága fiskálisnak titulálták a jogegyenlőség elvéhez a jogállamiságot nélkülöző időkben is konokul ragaszkodó Vámbéry Rusztemet.","shortLead":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága...","id":"202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da4fd23-8731-43c7-b3a3-1b0b531e75ed","keywords":null,"link":"/360/202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","timestamp":"2020. július. 12. 16:00","title":"József Attilát és Rákosi Mátyást is védte a „gondolatszabadság prófétája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]