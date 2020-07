Postástüntetés jöhet szombaton

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Meglehetősen csalódott nyílt levélben tudatta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) elnöke, hogy lemond. Szűcs Tamás a hvg.hu-nak megerősítette, hogy ennek elsősorban az volt az oka, hogy belefáradt a feladatokba, de úgy érzi, egyelőre nem tudták átvinni a közös feladatvállalás üzenetét a pedagógustársadalom felé. Úgy véli azonban, mindez nem reménytelen, ezért bár visszalép, marad a vezetőségben.","shortLead":"Meglehetősen csalódott nyílt levélben tudatta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) elnöke, hogy lemond...","id":"20200714_Szucs_Tamas_Nekem_a_lemondas_szinte_onvedelem_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687567cd-9d63-4bc7-a0f4-769c383b6150","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Szucs_Tamas_Nekem_a_lemondas_szinte_onvedelem_volt","timestamp":"2020. július. 14. 15:30","title":"Szűcs Tamás PDSZ-elnök: „Nekem a lemondás szinte önvédelem volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A hónapokig tartó eljárás során nemcsak a pereket bukták el, hanem arra sem született válasz, van-e bármilyen lehetősége annak, aki nem ért egyet a gyermekéről döntő szakvéleménnyel. Ráadásul az ügynek az iskolaévvel egyáltalán nincs vége, jövőre a legóvatosabb becslések szerint is ezreket fog érinteni a probléma. ","shortLead":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz...","id":"20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81484d10-680d-4606-805c-6784b98c237d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"22-es csapdájában a gyerek óvodában tartásáért perelő szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7404a6-af56-4c97-950f-78fa14a1d0d3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Chicagói Egyetem egyik tekintélyes jogászprofesszora a New York Timesban kifejtette, nem tart attól, hogy Donald Trump nem tartja be az alkotmányos szabályokat, de azt nagyon is lehetségesnek tartja, hogy az elnök meggyőzi az amerikaiakat: nem működik a demokrácia, ezért nem is kell forszírozni. ","shortLead":"A Chicagói Egyetem egyik tekintélyes jogászprofesszora a New York Timesban kifejtette, nem tart attól, hogy Donald...","id":"20200714_New_York_Times_Trump_nem_Orban_mert_o_nem_lep_tul_az_alaptorvenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e7404a6-af56-4c97-950f-78fa14a1d0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b02aa06-8d45-48da-918a-150924ab08d5","keywords":null,"link":"/360/20200714_New_York_Times_Trump_nem_Orban_mert_o_nem_lep_tul_az_alaptorvenyen","timestamp":"2020. július. 14. 07:30","title":"New York Times: Trump nem Orbán, mert ő nem rúgja fel az alkotmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GR Yarisnak alaposan megkérik az árát, aminek persze meg is van az oka.","shortLead":"A GR Yarisnak alaposan megkérik az árát, aminek persze meg is van az oka.","id":"20200713_minimum_1165_millio_forint_a_toyota_legujabb_3_hengeres_kisautoja_gr_yaris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f6ce16-f1f3-46a3-a8d2-2629a906ea46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_minimum_1165_millio_forint_a_toyota_legujabb_3_hengeres_kisautoja_gr_yaris","timestamp":"2020. július. 13. 09:21","title":"Minimum 11,65 millió forint itthon a Toyota legújabb 3 hengeres kisautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","shortLead":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","id":"20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8aa6fe-7b7b-4804-add6-b9c8d6ad3cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","timestamp":"2020. július. 14. 18:49","title":"Tíz vonalon visszaállítja az eredeti menetrendet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatalkorú prostituált és a barátja közösen fosztották ki a nő ügyfelét.","shortLead":"Egy fiatalkorú prostituált és a barátja közösen fosztották ki a nő ügyfelét.","id":"20200714_14_even_aluli_lany_futtatott_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0ff896-9a40-4f3a-9d22-4eade7544dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_14_even_aluli_lany_futtatott_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. július. 14. 10:07","title":"Fejszenyéllel fenyegették és kirabolták a prostituált szexpartnerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60fe0124-d9e1-40cb-86be-ea49bb1ea55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 végén lejár Tim Cook tízéves megbízatása. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tölthetne újabb 10 évet a világ egyik legfontosabb vállalatának élén.","shortLead":"2021 végén lejár Tim Cook tízéves megbízatása. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tölthetne újabb 10 évet a világ egyik...","id":"20200713_tim_cook_apple_vezerigazgato_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60fe0124-d9e1-40cb-86be-ea49bb1ea55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe46c95-5795-4b52-9a24-90aa2bb93ac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tim_cook_apple_vezerigazgato_szerzodes","timestamp":"2020. július. 13. 18:03","title":"A végéhez közeledik Tim Cook megbízatása, de buta lenne otthagyni az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]