Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","id":"20200715_praga_vonat_serult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9847f-527c-4a22-9506-fd1bbae09a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_praga_vonat_serult","timestamp":"2020. július. 15. 06:11","title":"Összeütközött két vonat Prága közelében, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban és esőben, keresztezve a főutat kell lesétálnia egy kilométert, ha ebédelnének.","shortLead":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban...","id":"20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1f83f-3e81-42f7-8e8a-b4b6ce2b250c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","timestamp":"2020. július. 15. 21:05","title":"1,5 milliárdból újították fel az iregszemcsei iskolát, de az ebédlő kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efe217c-69d4-4edd-a1ba-69064631c9f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat az Akadémiaújtelepen kelt át az úton.\r

","shortLead":"Az állat az Akadémiaújtelepen kelt át az úton.\r

","id":"20200715_Vaddiszno_szaladgalt_Rakosmenten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9efe217c-69d4-4edd-a1ba-69064631c9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c03a13-d72b-44a1-b5c9-f275ed218c7d","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Vaddiszno_szaladgalt_Rakosmenten","timestamp":"2020. július. 15. 12:32","title":"Vaddisznó szaladgált Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b9d21-88f7-4552-b38e-830eaf068882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet júniusi felmérése szerint az ellenzéki szavazók teljes összefogást akarnak.","shortLead":"A Publicus Intézet júniusi felmérése szerint az ellenzéki szavazók teljes összefogást akarnak.","id":"20200715_orban_viktor_karacsony_gergely_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31b9d21-88f7-4552-b38e-830eaf068882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f74a84-4585-408f-8321-68163a954dde","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_orban_viktor_karacsony_gergely_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. július. 15. 06:50","title":"Orbánt és Karácsonyt szinte ugyanannyian kedvelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18e7cb3-6f0a-4867-9fcf-1247c4382457","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul a rajta lévő rendszám nem is hozzá tartozott. ","shortLead":"Ráadásul a rajta lévő rendszám nem is hozzá tartozott. ","id":"20200716_Megint_fogtak_egy_szurrealisan_megparkolt_teherautot_az_M7esnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18e7cb3-6f0a-4867-9fcf-1247c4382457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f465d3-fd3f-4e01-9410-5fbb54609b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Megint_fogtak_egy_szurrealisan_megparkolt_teherautot_az_M7esnel","timestamp":"2020. július. 16. 08:59","title":"Megint szürreálisan megpakolt teherautót fogtak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég, amelyik a szlovákiai egészségügyi reform megalapozásán is dolgozott. A tanulmány a Belügyminisztérium rendelte, nem az egészségügyért felelős Emmi.","shortLead":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég...","id":"20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68743f-a644-4ec6-844a-662b62b48e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","timestamp":"2020. július. 15. 13:10","title":"Augusztus elején lesz kész az egészségügy átalakításának mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen. Az időzítés azonban kulcsfontosságú. Megmutatjuk, hogyan dolgozik Kőszegi Dániel szúnyogirtó szakember.","shortLead":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen...","id":"20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce01272-9cd3-4c5f-933b-97ada15b7479","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Ezektől a szúnyogoktól már nem kell félnünk – elkísértünk akció közben egy szúnyogirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]