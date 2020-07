Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fb07d0-e7f6-42f0-8794-3a75d2ed1334","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2020. július. 19. 16:48","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor magyar kormányfő Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel együtt értékelte az Európai Tanács döntését az európai uniós költségvetésről és a helyreállítási csomagról. Orbán azt mondta, azt kívánja minden magyarnak, soha ne legyen kevésbé sikeres reggelje, mint a mai.","shortLead":"Orbán Viktor magyar kormányfő Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel együtt értékelte az Európai Tanács döntését...","id":"20200721_orban_europai_tanacs_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8d650b-b3f8-4dd2-adbe-adefc129a85d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_orban_europai_tanacs_koltsegvetes","timestamp":"2020. július. 21. 11:22","title":"Orbán az uniós költségvetés elfogadása után: Nagyon boldog hét év elé nézünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető szerint nem mindenhova passzol az ember. ","shortLead":"A műsorvezető szerint nem mindenhova passzol az ember. ","id":"20200720_Veiszer_Alinda_felmondott_az_ATVnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bda2640-6ec5-44b9-8b44-458ab388b2bb","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_Veiszer_Alinda_felmondott_az_ATVnel","timestamp":"2020. július. 20. 09:59","title":"Veiszer Alinda felmondott az ATV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak, egy sertéshús-feldolgozóban pedig eddig 93-at.","shortLead":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak...","id":"20200720_koronavirus_romania_husuzem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8833b9-4ab1-46b2-abfb-dd44c0185ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_koronavirus_romania_husuzem","timestamp":"2020. július. 20. 17:42","title":"Százötvennél is több húsipari munkás kapta el a koronavírust Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","shortLead":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","id":"20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd459f85-e775-4aea-ba69-9331a871817c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","timestamp":"2020. július. 20. 08:28","title":"Hét fiatalt találtak holtan egy panamai tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","shortLead":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","id":"20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cea9c48-05e3-4356-a1d1-e06f7f860088","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 13:43","title":"Októberig letartóztatásban maradnak a Széchenyi Bank egykori vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","shortLead":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","id":"20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355780c-82e4-49f3-97ca-64baf8863558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","timestamp":"2020. július. 20. 09:47","title":"Negyedik nap próbálnak megegyezni az EU-csúcs résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kriptovaluta-kereskedést segítő Coinbase gyorsan reagált a Twitter elleni támadásra, így csak kevés felhasználójukat érte kár.","shortLead":"A kriptovaluta-kereskedést segítő Coinbase gyorsan reagált a Twitter elleni támadásra, így csak kevés felhasználójukat...","id":"20200721_twitter_hackeles_bitcoin_coinbase","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08758624-ea0a-4bbe-82a4-04cfed940009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_twitter_hackeles_bitcoin_coinbase","timestamp":"2020. július. 21. 09:09","title":"Twitter-ügy: 86 millió forintnyi bitcoinhoz nem engedték hozzájutni a hackereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]