[{"available":true,"c_guid":"97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","shortLead":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","id":"20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100dc577-e675-4961-9409-9fbf944e0f58","keywords":null,"link":"/kultura/20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","timestamp":"2020. július. 26. 14:30","title":"Elhunyt Peter Green, a Fleetwood Mac alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások során legalább húsz rendőr is megsérült.","shortLead":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások...","id":"20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb7945d-8eaf-473c-942f-f82a8c3e7279","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. július. 26. 14:55","title":"Elszabadultak az indulatok Seattle-ben, tucatjával viszik be a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fdeace-4450-4d47-bd0b-2d60fb70ab17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Súlyos válságba kerülhet az európai textil- és ruházati ipar, a járvány miatt közel az ötödével eshet vissza az értékesítés.","shortLead":"Súlyos válságba kerülhet az európai textil- és ruházati ipar, a járvány miatt közel az ötödével eshet vissza...","id":"20200725_13_ezer_europai_textilipari_vallalat_es_158_ezer_munkahely_kerult_veszelybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66fdeace-4450-4d47-bd0b-2d60fb70ab17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e774a-2276-4c42-a3bf-3ba606906246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_13_ezer_europai_textilipari_vallalat_es_158_ezer_munkahely_kerult_veszelybe","timestamp":"2020. július. 25. 16:03","title":"13 ezer európai textilipari vállalat és 158 ezer munkahely került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","shortLead":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","id":"20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9daf85f-258d-47ee-9c9a-550d2a4987bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","timestamp":"2020. július. 25. 19:01","title":"Média1: Már toborozzák az új stábot az Indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben, egyáltalán nem megszokott módon.","shortLead":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben...","id":"20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de4e19-80fe-4f2a-9521-e3437f1c0a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","timestamp":"2020. július. 26. 13:17","title":"Állig felfegyverkezve vonultak fekete tüntetők Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság a legnagyobb üdítőgyártót? Miért pont most nyitottak egy új piac felé? Békefi Lászlót, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság...","id":"20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277802ae-c9f6-4009-abd7-61e2b2053fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","timestamp":"2020. július. 26. 16:00","title":"Ásványvizet igen, teát, gyümölcslevet nem vettünk a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","shortLead":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","id":"20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0205841-2917-4d90-a495-13a15dd2d66d","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 26. 21:26","title":"Koronavírus-gyanú miatt szüneteltetik az istentiszteleteket az Óbudai Zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora szerint 99 százalék, hogy lesz itthon második hullám.","shortLead":"A SOTE rektora szerint 99 százalék, hogy lesz itthon második hullám.","id":"20200727_merkely_bela_sote_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4f16e-ab30-4848-a4ec-f309c31d3989","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_merkely_bela_sote_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 27. 05:06","title":"Merkely: Az országot nem lehet még egyszer úgy lezárni, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]