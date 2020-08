Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren – közölte a Kínai Tudományos Akadémia.","shortLead":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren –...","id":"20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd9394-1fca-434f-bb4d-92d0745fef1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:03","title":"21 nap alatt 3000 km-t jártak be a mélytengeri kutatók Kínában – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c57217-9499-44e4-98ad-a701ff8f4415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Irán a hét végén szupermarketet nyitott Caracasban, Venezuela fővárosában. A perzsa állam egyre szorosabb kapcsolatot ápol a latin-amerikai országgal, amelyet Iránhoz hasonlóan amerikai szankciók sújtanak.","shortLead":"Irán a hét végén szupermarketet nyitott Caracasban, Venezuela fővárosában. A perzsa állam egyre szorosabb kapcsolatot...","id":"20200801_Iran_szupermarkettel_tiltakozik_az_amerikai_szankciok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20c57217-9499-44e4-98ad-a701ff8f4415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b987208-7c30-414d-8848-3d29785a10af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Iran_szupermarkettel_tiltakozik_az_amerikai_szankciok_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:28","title":"Irán szupermarkettel tiltakozik az amerikai szankciók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Buddy áprilistól kezdett nagyon rosszul lenni, de nem biztos, hogy a koronavírus végzett vele.","shortLead":"Buddy áprilistól kezdett nagyon rosszul lenni, de nem biztos, hogy a koronavírus végzett vele.","id":"20200731_koronavirus_kutya_nemetjuhasz_buddy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdfe8cf-8cce-46d0-b169-c68113f96734","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_kutya_nemetjuhasz_buddy","timestamp":"2020. július. 31. 12:12","title":"Elpusztult az első koronavírussal fertőzött kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak. Az elmúlt nap ismét több mint 1200 fertőzést diagnosztizáltak","shortLead":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak...","id":"20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb149a-d276-4de4-9958-a96b68a62330","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:29","title":"Több falut vesztegzár alá helyeztek Romániában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99227663-9bc8-4ca5-b20f-7f21e653c986","c_author":"HVG","category":"360","description":"Virtuális és valóságos utazásaink, nagyon is igazi kríziseink: egy könyv a haza elvesztéséről és a visszatérés lehetetlenségéről, egy pedig a néha igencsak groteszk életközépi démonokról.","shortLead":"Virtuális és valóságos utazásaink, nagyon is igazi kríziseink: egy könyv a haza elvesztéséről és a visszatérés...","id":"202031_konyv__sovargas_tompa_andrea_haza_taffy_brodesser_akner_fleishman_bajban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99227663-9bc8-4ca5-b20f-7f21e653c986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f9e621-58ed-4a1e-a862-570288c24492","keywords":null,"link":"/360/202031_konyv__sovargas_tompa_andrea_haza_taffy_brodesser_akner_fleishman_bajban_van","timestamp":"2020. július. 31. 16:00","title":"Sem az elhagyott hazába, sem az elmúlt fiatalságba nincs visszatérés - könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos konzervatív értékektől. Ezért történhet meg az, hogy a „ballib” értelmiség mellett egy ideje a konzervatívokat is igyekszik levadászni. ","shortLead":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos...","id":"202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819eca59-ff85-46a1-a0b1-1b2fb8595a62","keywords":null,"link":"/360/202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","timestamp":"2020. július. 31. 07:00","title":"Nyírják a kritikus konzervatívokat a Fidesz kultúrharcosai, és már egymást is ekézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra jönnek a legnagyobb európai autógyártók idei első féléves eredményei.","shortLead":"Sorra jönnek a legnagyobb európai autógyártók idei első féléves eredményei.","id":"20200731_Rekordveszteseg_a_Renaultnal_a_Volkswagencsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75214907-b209-4090-9ddf-6b83e7e38e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Rekordveszteseg_a_Renaultnal_a_Volkswagencsoport","timestamp":"2020. július. 31. 11:10","title":"Rekordveszteség a Renault-nál, a Volkswagen-csoport osztalékot csökkentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált Szilágyi Lenke.","shortLead":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált...","id":"202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70b7a1c-0132-4b8c-9374-5e7b97843da7","keywords":null,"link":"/360/202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:15","title":"Oroszország a '90-es években: hamis útlevél is kellett a magyar fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]