[{"available":true,"c_guid":"00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","id":"20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537413da-d897-469f-8782-9af44abce556","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:54","title":"236-tal ment egy motoros Hajmáskérnél, majd kijelentette \"biztonságosan közlekedett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet. Kutyák funkcionális MRI vizsgálata során fedezték fel, hogy az intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli a kutyaagy, ami fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival.","shortLead":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet...","id":"20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc0305-6163-459e-8712-1b449ccfb99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:03","title":"Magyar agykutatók rájöttek, mi zajlik a kutyák agyában, miközben beszélünk hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól. Kijelentette: a Lánchidat ezzel együtt is fel fogják újítani.","shortLead":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól...","id":"20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97094b94-6ddd-40e6-abd0-e06ed432b99f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:05","title":"Karácsony: Van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","shortLead":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","id":"20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510f3342-53dd-4722-947b-7dde5f1dc04a","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:04","title":"A Trónok harca sztárja lesz a főszereplő a Cyrano de Bergerac-musicalben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"nagyitas","description":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk alapján egy tűzijátékraktár kapott lángra, ezt követően robbant fel a szomszédos épület, ahol több ezer tonna lefoglalt ammónium-nitrátot tároltak. A libanoni hatóságok száznál több halottról és négyezer sérültről adtak hírt.","shortLead":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk...","id":"20200805_Bejruti_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa902fe-41bd-4205-aedf-a234fcd4f274","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200805_Bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:25","title":"Bejrút a pusztító robbanás után: megrázó képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a tárca szerint is rendhagyó, hogy a mennyiség inkább növelte az árat.","shortLead":"Még a tárca szerint is rendhagyó, hogy a mennyiség inkább növelte az árat.","id":"20200804_Kulugyminiszterium_kinai_lelegeztetogepek_rendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e2c03-ece4-46ad-8098-455803292616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Kulugyminiszterium_kinai_lelegeztetogepek_rendeles","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:28","title":"A külügy szerint azért voltak drágák a kínai lélegeztetőgépek, mert sokat rendeltek belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"360","description":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább maradt nyitva, mert Berlin új repülőterének építése már jó tíz éve csúszik. ","shortLead":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább...","id":"202031_tegel_hatszogletu_ufo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729eaec-8b75-4844-9f85-ec2cefa49c54","keywords":null,"link":"/360/202031_tegel_hatszogletu_ufo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:00","title":"Búcsúzik a repülőktől és az utasoktól a berlini hatszögletű ufó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","shortLead":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565815e7-8fd6-4d7d-a1c5-9372b29c1842","keywords":null,"link":"/sport/20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:12","title":"Piros lap járhat a focistáknak, ha szándékosan leköhögik az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]