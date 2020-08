Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző előrejelzéshez képest nagyobb keresletcsökkenést vár az OPEC. Arra számítanak, a kereslet 2021-ben már nőni fog, de nem éri el a 2019-es szintet.","shortLead":"Az előző előrejelzéshez képest nagyobb keresletcsökkenést vár az OPEC. Arra számítanak, a kereslet 2021-ben már nőni...","id":"20200812_Az_OPEC_csokkentette_olajkeresleti_elorejelzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a7aa5-c829-42ea-b4c9-39bbc550e706","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Az_OPEC_csokkentette_olajkeresleti_elorejelzeset","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:15","title":"Az OPEC szerint a korábban vártnál kevesebb olaj fog fogyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak, koronavírus-fertőzötten térnek haza onnan fiatalok.","shortLead":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak...","id":"20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed7c7a-47a6-4f87-adc3-72bd64826da6","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:52","title":"Szlovénia vörös listára teheti Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","shortLead":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","id":"20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8458f6cb-227b-4049-9470-3fc6de13fcd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:13","title":"Idén is sok család vesz fel hitelt a tanévkezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","shortLead":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","id":"20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973c77e1-ecf6-4924-b430-1f408dbe0d74","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:23","title":"Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett ÉletMentő applikációt, amely most még gyorsabb és hatékonyabb lett: chatbot funkciót is kapott, amely megkönnyíti a felhasználók dolgát és kérdezz-felelek formában segíti az elsősegélynyújtást is.","shortLead":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett...","id":"20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8df8b-7db0-4c62-8d69-e54f95dca845","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:03","title":"500 ezren már letöltötték a Mentők alkalmazását – új funkció jött az ÉletMentőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9588ce35-b9cb-470c-9a8c-9ceebfa008ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani Ford-kínálat egyik legizgalmasabb autója a két évtized után visszatért terepjáró, de eldőlt, hogy a forgalmazását megtartják maguknak Amerikában.","shortLead":"A mostani Ford-kínálat egyik legizgalmasabb autója a két évtized után visszatért terepjáró, de eldőlt...","id":"20200813_Nem_hozza_Europaba_a_Ford_Broncot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9588ce35-b9cb-470c-9a8c-9ceebfa008ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1131e7-bed3-4f8b-80c9-4942d53282c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Nem_hozza_Europaba_a_Ford_Broncot","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:29","title":"Nem hozza Európába a Ford a Broncót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megugrott a számuk az utóbbi időben.","shortLead":"Megugrott a számuk az utóbbi időben.","id":"20200812_Kilottek_a_zold_rendszamos_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce354b66-0bc9-4d17-91ce-dce1b67810a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Kilottek_a_zold_rendszamos_autok","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:17","title":"Már közel 22 ezer zöld rendszámos autó van forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e476439-6ae7-4bed-8e5b-4fd083453380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasból készült 50 centis eszköz időszámításunk előttről származik.","shortLead":"A vasból készült 50 centis eszköz időszámításunk előttről származik.","id":"20200812_Tobbezer_eves_kelta_kes_kerult_elo_egy_szolnoki_ruhasszekrenybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e476439-6ae7-4bed-8e5b-4fd083453380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8a48e-1d56-45c7-a11e-4cdc41c26730","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Tobbezer_eves_kelta_kes_kerult_elo_egy_szolnoki_ruhasszekrenybol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:19","title":"Több ezer éves kelta kés került elő egy szolnoki ruhásszekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]