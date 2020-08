Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e879cd7-5f19-4069-96ce-845dd6c8e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Demeter Ervin cége a Kisfaludy-pályázaton nyert.","shortLead":"Demeter Ervin cége a Kisfaludy-pályázaton nyert.","id":"20200818_Tokaji_apartmanjara_kapott_kozpenzmilliokat_a_borsodi_kormanymegbizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e879cd7-5f19-4069-96ce-845dd6c8e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f742e5e1-860c-4808-b064-2e61f9dc4ffa","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_Tokaji_apartmanjara_kapott_kozpenzmilliokat_a_borsodi_kormanymegbizott","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:17","title":"Tokaji apartmanjára kapott közpénz-milliókat a borsodi kormánymegbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta történetírója, az amerikai Jonathan Eig. A kipróbálás pedig mai szemmel nézve etikátlan kísérletekkel, tájékozatlan nők bevonásával zajlott és mindössze egy gyártási hibának köszönhető, hogy jobb lett a pirula összetétele. Ha egy feminista özvegy nem örököl dollármilliókat, meg sem kezdődik a fejlesztés. Kezdetben nem is vállalták hivatalosan, mire való a gyógyszer, hanem a nőgyógyászok összekacsintottak pácienseikkel, úgy írták föl.","shortLead":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta...","id":"20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b49727d-dbbf-4159-9d1b-4c370c157bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:00","title":"Nők találták ki, férfiak találták fel: 60 éves a fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lukasenka gépe furcsa repülést hajtott végre az orosz határ közelében.","shortLead":"Lukasenka gépe furcsa repülést hajtott végre az orosz határ közelében.","id":"20200819_Elindult_az_orosz_hatar_fele_Lukasenka_gepe_majd_varatlanul_visszafordult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e50e949-5f1a-4428-840a-78b8e71eeb25","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Elindult_az_orosz_hatar_fele_Lukasenka_gepe_majd_varatlanul_visszafordult","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:15","title":"Már páncélosokat és harci gépeket mozgósítanak Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","shortLead":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","id":"20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b07b71-6ae2-4cc1-b121-9c05b6550554","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:09","title":"Áram nélkül maradt egy település Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatása világított rá, hogy a felhasználók nagyon gyakran alábecsülik, mennyi időt töltenek a közösségi oldalon.","shortLead":"A Facebook kutatása világított rá, hogy a felhasználók nagyon gyakran alábecsülik, mennyi időt töltenek a közösségi...","id":"20200819_facebookozasi_szokasok_fuggoseg_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ec4132-9a97-43c7-afe9-08b671992b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_facebookozasi_szokasok_fuggoseg_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:03","title":"Tippelje meg, ön naponta hány órát facebookozik – szinte biztos, hogy téved ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet, amely a jelenlegieknél sokkal hatékonyabb, az előállítása pedig olcsóbb.","shortLead":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet...","id":"20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3febfb1-4dab-45fc-9158-0d09d881b067","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:03","title":"A világ leghatékonyabb napelemét dobhatja piacra egy brit cég 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé gyengébb változata, amelyik amúgy 5G-s lesz.","shortLead":"A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé...","id":"20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b56848-efda-47d9-a469-e3d386f6e063","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:03","title":"Ilyen lehet a Samsung Galaxy S20 olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]