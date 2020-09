Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","shortLead":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","id":"20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731dce3-ecb6-429c-8f3e-195e0a178ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Lázár János: Nem szabad hagyni, hogy a nagyok agyonnyomják a kicsiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7918479b-09ef-4d12-b8e4-e606f265f3ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neoliberális autoriter csúcstalálkozónak nevezi a Dnevnik az Orbán Viktor részvételével tartott konferenciát.","shortLead":"Neoliberális autoriter csúcstalálkozónak nevezi a Dnevnik az Orbán Viktor részvételével tartott konferenciát.","id":"20200831_bled_konferencia_dnevnik_autoriter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7918479b-09ef-4d12-b8e4-e606f265f3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f4150b-a2f9-4ceb-9b62-68031a871dee","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_bled_konferencia_dnevnik_autoriter","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:48","title":"Csak Lukasenka hiányzik Orbánék konferenciájáról egy szlovén lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","shortLead":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","id":"20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af9a306-ce5c-4f40-9f0c-47f3c5ff6822","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"A Titanic zenéjével és Esti Kornéllal búcsúznak utolsó munkanapjukon a távozó indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is kínál kétlépcsős azonosítást – ez többek számára régóta ismert tény, sokan azonban még mindig nem használják a funkciót. Pedig egy lépésben az összes Google-szolgáltatás, köztük például a Gmail és a Drive is biztonságosabbá tehető vele.","shortLead":"A Google is kínál kétlépcsős azonosítást – ez többek számára régóta ismert tény, sokan azonban még mindig nem...","id":"20200901_google_fiok_ketlepcsos_azonositas_ketfaktoros_hitelesites_gmail_fiok_levelezes_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fad4bd-cede-4314-b23c-8c02aef0e87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_google_fiok_ketlepcsos_azonositas_ketfaktoros_hitelesites_gmail_fiok_levelezes_adatvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:03","title":"Gmail-fiókot használ? Akkor mielőbb kapcsolja be ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem szavazna az „érkezőknek”, ugyanis bebizonyították, hogy nem szavahihetőek.\r

\r

","shortLead":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem...","id":"20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8e55f1-c630-476c-a632-ba3af4a00c1c","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:08","title":"Dömötör András Vidnyánszkyról és társairól: „Köz- és önveszélyesnek látom őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0541e-9a63-4231-bd0d-9db6885b0171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. A vadászati cégek a gímbikaszezontól várták a járvány utáni talpra állást, most ennek is befellegzett, ha a kormány nem enged. Szerintük a vadászatok résztvevői kevesekkel érintkeznek.","shortLead":"Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. A vadászati cégek...","id":"20200831_Vadaszkamara_Engedjek_be_a_kulfoldi_vadaszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0541e-9a63-4231-bd0d-9db6885b0171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae71575-92db-408e-a389-699ddbb2e084","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Vadaszkamara_Engedjek_be_a_kulfoldi_vadaszokat","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:40","title":"Vadászkamara: Engedjék be a külföldi vadászokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást.","shortLead":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új...","id":"20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e54a4-fcac-4a62-b935-e3fc04feb1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:30","title":"Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok – így indul a rendkívüli tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]