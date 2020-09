Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó fia a windsori karantént elhagyva Balmoralba utazott, hogy beszámoljon a fejleményekről.","shortLead":"A brit uralkodó fia a windsori karantént elhagyva Balmoralba utazott, hogy beszámoljon a fejleményekről.","id":"20200903_Valsagtanacskozast_tartott_az_Epsteinbotrany_miatt_Andras_herceg_es_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb051e3f-a528-4392-b4d8-0b316ef20ab4","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Valsagtanacskozast_tartott_az_Epsteinbotrany_miatt_Andras_herceg_es_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:41","title":"Válságtanácskozást tartott az Epstein-botrány miatt András herceg és Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","shortLead":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","id":"20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074e11-0f41-46f6-933f-10296be0da31","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:18","title":"16 európai újságíró- és médiaszervezet tiltakozik a magyar helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Sarlós Gábor","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak a tudósokban. Az ökológiai krízis márpedig létezik – nap mint nap tapasztaljuk. Dr. Sarlós Gábor reagál a Zhvg Pintér Dániel Gergővel készült interjújára. ","shortLead":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak...","id":"20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01628e3b-a1dd-41e2-a385-5c9a828622a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:30","title":"Klímaválság: tény vagy csak vélemény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1245312c-67c2-4d2c-b337-22b412e231da","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200901_Az_elektromos_auto_visszavag__Elon_Musk_eletutja_12_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1245312c-67c2-4d2c-b337-22b412e231da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eec603a-6b1d-4eb2-9a83-89a7fabc16c5","keywords":null,"link":"/360/20200901_Az_elektromos_auto_visszavag__Elon_Musk_eletutja_12_resz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:00","title":"Az elektromos autó visszavág – Elon Musk életútja, 12. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több ponton módosított kiadása. ","shortLead":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több...","id":"20200902_Peugeot_3008_facelift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02548641-eeae-4b8e-8f0d-56606cb163a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Peugeot_3008_facelift","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:27","title":"Megújult a Peugeot 3008-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget érinti, Orosházán viszont az egész intézményt. ","shortLead":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget...","id":"20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54148f65-74fd-4ae9-ab27-862d03428616","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:27","title":"A koronavírus miatt rendeltek el látogatási tilalmat a nagykanizsai és az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A metró jelenleg nem áll meg az állomáson, villamossal vagy a 7-es busszal érhető el a tér.","shortLead":"A metró jelenleg nem áll meg az állomáson, villamossal vagy a 7-es busszal érhető el a tér.","id":"20200902_bkk_metro_mozgolepcso_szent_gellert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9817d6d9-fbd5-4635-bf51-9bb4a28ec25e","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_bkk_metro_mozgolepcso_szent_gellert","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:02","title":"Füstölt a Szent Gellért téri metró mozgólépcsője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]