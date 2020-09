Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórból több mint 17 millióan gyógyultak fel.","shortLead":"A kórból több mint 17 millióan gyógyultak fel.","id":"20200904_koronavirus_fertozott_gyogyult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74751307-e175-4e0a-bf8f-998b82507dad","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_fertozott_gyogyult","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:05","title":"Koronavírus: 26,2 milliónál tart a biztosan fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e3df7e-2b7d-4425-b920-4b21fcbc89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Szlovákián keresztül mentek, de most ott nem tudnak. Maradna a komp, de az pedig nagyon drága.","shortLead":"Eddig Szlovákián keresztül mentek, de most ott nem tudnak. Maradna a komp, de az pedig nagyon drága.","id":"20200902_letkes_hatar_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e3df7e-2b7d-4425-b920-4b21fcbc89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7238-8bd8-44d9-a469-5e12e6bb608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_letkes_hatar_szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:51","title":"Öt órával többet kell munkába utazniuk a letkésieknek a lezárt határ miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 egyik érdekes újítása a jövőbeni vásárlásokhoz kapcsolódik: egy fejlesztői könnyítésnek hála a felhasználók olcsóbban juthatnak majd bizonyos előfizetésekhez.","shortLead":"Az iOS 14 egyik érdekes újítása a jövőbeni vásárlásokhoz kapcsolódik: egy fejlesztői könnyítésnek hála a felhasználók...","id":"20200903_apple_ios_14_promocios_kod_elofizetes_kedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a2aa14-092b-4255-83f1-af01b5ffec61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_apple_ios_14_promocios_kod_elofizetes_kedvezmeny","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:03","title":"Jönnek az Apple-féle promóciós kódok, olcsóbban juthat előfizetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Sarlós Gábor","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak a tudósokban. Az ökológiai krízis márpedig létezik – nap mint nap tapasztaljuk. Dr. Sarlós Gábor reagál a Zhvg Pintér Dániel Gergővel készült interjújára. ","shortLead":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak...","id":"20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01628e3b-a1dd-41e2-a385-5c9a828622a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:30","title":"Klímaválság: tény vagy csak vélemény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal pedig azt sugallja, lemaradunk.","shortLead":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal...","id":"20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb325b8-17b0-4b8d-bcfe-ecfde78ce4e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"Mi a gond a magyar mobilnettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045f9fad-2784-4c0c-85e0-c047ad8c474c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sűrűn cserélgette eddig logóját az Intel. A mostani újítás kapcsán már elindultak a találgatások: van-e bármilyen mögöttes jelentése, várható-e más jellegű változás a cég életében.","shortLead":"Nem sűrűn cserélgette eddig logóját az Intel. A mostani újítás kapcsán már elindultak a találgatások: van-e bármilyen...","id":"20200904_intel_uj_logo_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=045f9fad-2784-4c0c-85e0-c047ad8c474c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c99e1e-9c4f-42ed-92e0-294a0d4847bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_intel_uj_logo_valtozas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:03","title":"15 év után megváltozott az Intel logója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötelességüknek érezték, hogy szolidarítsanak a hallgatói által elbarikádozott egyetemmel.","shortLead":"Kötelességüknek érezték, hogy szolidarítsanak a hallgatói által elbarikádozott egyetemmel.","id":"20200902_Kortars_koltok_tartottak_tuntetest_az_SZFEert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a2e42a-9071-49cb-bf9d-05d15205b5ef","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Kortars_koltok_tartottak_tuntetest_az_SZFEert","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:35","title":"Kortárs költők tartottak tüntetést az SZFE-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési vonalon.","shortLead":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési...","id":"20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9955e-8e5a-47c6-9d11-2bbccda45e0c","keywords":null,"link":"/elet/20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:48","title":"A bringásoknak kedvez egy új szabállyal a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]