A tárgyalás az együttműködés lelke, az emberismeret alkalmazott tudománya. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi túsztárgyalójaként több mint két évtizeden át válsághelyzetekben tökéletesítette tárgyalási technikáit. Az alábbiakban Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta című könyvéből olvashatnak egy részletet. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi túsztárgyalójaként több mint két évtizeden át válsághelyzetekben tökéletesítette tárgyalási technikáit. Tárgyaljunk úgy, mintha az életünk múlna rajta! A főorvos szerint ugyanazt a kört veszélyezteti az influenza, mint a koronavírus, ezért lenne fontos az oltás. Szlávik: Most különösen fontos, hogy influenza ellen oltassuk be magunkat Magyarországon kezdődhetnek meg annak a magyar fejlesztésű terápiának a klinikai vizsgálatai, amellyel nagy eséllyel meg lehet akadályozni a koronavírus által kiváltott túlzott immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart és a nyomában kialakuló súlyos szervkárosodásokat. A világon elsőként magyar betegek kaphatják meg a koronavírus okozta citokinvihar elleni terápiát Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa. A litván külügyminiszter tétlenséggel vádolja az Európai Uniót A Pinkamindszent-Strém átkelőt napi két órában lehet használni. Újabb határátkelőt nyitnak meg az ingázók előtt két idősávban Az online óriás lépését a közelmúltban felbukkanó, rejtélyes, Ázsiából érkező magcsomagok sarkallták arra a lépésre, hogy megtiltja külföldieknek, hogy magokat értékesítsenek az USA-ban. Az Amazon betiltotta az USA-ban a magok árusítását Sokan teljes kudarcként, mások fényes sikerként értékelik az állami munkahelymentő programot. Abban azonban egyetértenek: ha nem hosszabbítják meg, újabb tömegek kerülhetnek utcára. Abban azonban egyetértenek: ha nem hosszabbítják meg, újabb tömegek kerülhetnek utcára. Vége a „magyar kurzarbeitnak", pedig nagy szükség lenne még rá. Több szegedi diák van karanténban, akik valószínűleg egy születésnapi bulin kapták el a koronavírust. Ugyanabból az osztályból fertőződött meg több diák koronavírussal Szegeden