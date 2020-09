Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","shortLead":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","id":"20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8cc7b-653f-4fcd-a4c4-d81fb65c00cd","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:18","title":"Eksztázisban közvetítette a francia kommentátor Pierre Gasly győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e823c62d-1982-43e0-80f4-fc99c3caf0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer Predator X25 nevű monitora az Nvidia szerint másodpercenként 360-szor frissíti a képernyőt, hogy a játékosok minél folyamatosabb képet és zökkenőmentesebb átmeneteket lássanak.","shortLead":"Az Acer Predator X25 nevű monitora az Nvidia szerint másodpercenként 360-szor frissíti a képernyőt, hogy a játékosok...","id":"20200908_nvidia_acer_predator_x25_gamer_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e823c62d-1982-43e0-80f4-fc99c3caf0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f6e8bf-d8e4-4a01-9bea-80cf5d76d6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_nvidia_acer_predator_x25_gamer_monitor","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:03","title":"Lehetetlen szemmel lekövetni az új Acer monitor képfrissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a878a6cb-bf15-4293-a611-e2e999c1ff6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az agrártermelők a többi ágazathoz képest jóval kisebb károkat szenvedtek el a koronavírus-járvány miatt, a határok lezárása és a kereskedelmi útvonalak megváltozása a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat is arra kényszeríti, hogy fejlesztésekkel és beruházásokkal meneküljenek a válság elől.","shortLead":"Bár az agrártermelők a többi ágazathoz képest jóval kisebb károkat szenvedtek el a koronavírus-járvány miatt, a határok...","id":"202036__valsagallo_eleskamra__harom_virus__hatarsatu__csur_es_csavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a878a6cb-bf15-4293-a611-e2e999c1ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd535ddf-b306-461c-8548-be67cde217b2","keywords":null,"link":"/360/202036__valsagallo_eleskamra__harom_virus__hatarsatu__csur_es_csavar","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:00","title":"A járvány a hazai élelmiszeripart is rékényszeríti a robotizációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem függetlenségéért. A demonstrálók között megjelent Máté Gábort, Nagypál Gábort, Zsótért Sándort és Mácsai Pált kérdeztük arról, hogy mit jelenthet a nemzeti-keresztény színház, amelyet Vidnyánszky Attila számonkér az egyetem jelenlegi vezetőin. Videó. ","shortLead":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d38753d-5986-4d3d-a6bd-07a3126d3328","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:30","title":"Mácsai: \"Hogy egy szerzőnek mi a világnézete, az nem egy színházi kérdés\" – videó az élőláncról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre szándékosan üvöltő, high-tech kipufogót fejlesztő vállalkozások.","shortLead":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre...","id":"20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e680294-8561-48b1-bb90-ff2e58d3f43a","keywords":null,"link":"/360/20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:00","title":"Lehet-e piaca egy olyan terméknek, amely még a használó életét is pokollá teszi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ee2209-10b1-49a5-881d-a6dc8d02edfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közelgő esemény a Peugeot háza táján, hogy 210 éves lesz a márka. Ennek kapcsán, úgy tűnik komolyabb megújulással is készülnek.","shortLead":"Közelgő esemény a Peugeot háza táján, hogy 210 éves lesz a márka. Ennek kapcsán, úgy tűnik komolyabb megújulással is...","id":"20200906_Megujult_logot_kap_a_Peugeot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ee2209-10b1-49a5-881d-a6dc8d02edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc94b05-728f-464d-81a7-5da7559e1345","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Megujult_logot_kap_a_Peugeot_is","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:21","title":"Megújult logót kap a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora szerint egyetlen intézkedéssel lehetetlen legyőzni a koronavírust, de ő például kötelezővé tenné a maszkhasználatot.","shortLead":"A SOTE rektora szerint egyetlen intézkedéssel lehetetlen legyőzni a koronavírust, de ő például kötelezővé tenné...","id":"20200907_merkely_bela_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb10bec9-83c4-4e8d-8d75-1c39f50d8844","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_merkely_bela_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:36","title":"Merkely Béla: Százezer fertőzött lehet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg Oscar-díjas – filmrendező, aki nem nagyon szeret moziba járni, és olyan sokat dolgozott Magyarországon, hogy köztársasági keresztet is kapott. Jiří Menzel filmjei és szellemisége tovább él, még ha legendás barátja, Szabó István szerint le is zárult egy korszak a halálával.



","shortLead":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg...","id":"20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c931ecd2-dcf4-4e29-87be-715c83253a08","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:00","title":"Jirí Menzel halálával lezárult egy korszak, amikor még tudtunk nevetni magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]