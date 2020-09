Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az első helyről.","shortLead":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte...","id":"20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd9a1d-3608-4856-8593-6ed8e7759eab","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:20","title":"Hamiltoné a pole-pozíció Mugellóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy ötletet. Nem fog bekopogtatni: elébe kell menni hittel, lelkesedéssel és tenni akarással.","shortLead":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy...","id":"20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d151e-b502-4323-98e4-816103954745","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Hogyan gyakoroljunk hatást másokra az ötleteinkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231fea96-d214-4397-8ffb-4d051484bda4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a csontjai, de szervei, köztük az orra is viszonylag épen megmaradt annak a barlangi medvének, amely mintegy 39 ezer évvel ezelőtt pusztulhatott el. A Jakutszki Egyetem munkatársai szerint óriási jelentősége van a most feltárt maradványnak. ","shortLead":"Nemcsak a csontjai, de szervei, köztük az orra is viszonylag épen megmaradt annak a barlangi medvének, amely mintegy 39...","id":"20200914_Meg_a_belso_szervei_is_megvannak_annak_a_39_ezer_eves_barlangi_medvenek_amit_Sziberiaban_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231fea96-d214-4397-8ffb-4d051484bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63c68ef-1e65-40c0-877b-6e0da235b543","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meg_a_belso_szervei_is_megvannak_annak_a_39_ezer_eves_barlangi_medvenek_amit_Sziberiaban_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:21","title":"Még a szervei is megvannak annak a 39 ezer éves barlangi medvének, amit Szibériában találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","id":"20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89869ebc-46a5-4e8e-8599-7894e216e63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:32","title":"Négy újabb halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött beteget. Egy csapat tudós ennek is utánajárt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött...","id":"20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e705c05-cb52-4f54-93e6-93e92e741986","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:03","title":"Tényleg elpusztíthatja a szájvíz a koronavírust, csakhogy volna itt egy fontos \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","shortLead":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","id":"20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1e201-ed24-4425-b59b-8de96307f908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak, de a vártnál kevesebben voltak. Párizsban mintegy ezer ember tiltakozott, többen összecsaptak a rendőrökkel.","shortLead":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak...","id":"20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07ac33f-11ea-4eb7-a7d0-b6601f5bd0fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:12","title":"A vártnál kevesebben vettek részt a sárgamellényesek párizsi tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","shortLead":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","id":"20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2623f2b4-a280-448c-9bee-bd216bff4785","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:10","title":"Vörös tér Lenin nélkül? – a kommunisták szerint ez „mocskos provokáció”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]