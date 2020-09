Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatokkal élt vissza és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket az előző országgyűlési választáson két nő, akik ellen most emeltek vádat. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz.","shortLead":"Adatokkal élt vissza és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket az előző országgyűlési választáson két nő, akik...","id":"20200917_vademeles_valasztas_rendje_elleni_buntett_hamis_ajanloivek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5259f069-08f9-459e-ae06-dcc2c7b96d86","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_vademeles_valasztas_rendje_elleni_buntett_hamis_ajanloivek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:35","title":"Vádat emeltek a törpepártokat hamis ajánlóívekkel segítő csalók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","shortLead":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","id":"20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fd50a5-0929-405a-9a05-32a1dee95b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:18","title":"Csatlakozik a színművészetisek sztrájkjához a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy kedden Washingtonban találkozott Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és főtanácsadójával, aki jelentős szerepet játszott az új közel-keleti békemegállapodás kidolgozásában.\r

