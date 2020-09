Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a sajtóban megjelent, hogy nincs elég lélegeztetőgép-kapacitás a kórházban, a kormányfő maga ment ellenőrizni. ","shortLead":"Miután a sajtóban megjelent, hogy nincs elég lélegeztetőgép-kapacitás a kórházban, a kormányfő maga ment ellenőrizni. ","id":"20200918_orban_viktor_koranyi_korhaz_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110eda1-9623-451d-b2b3-642cdc309ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_orban_viktor_koranyi_korhaz_lelegeztetogep","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:14","title":"Orbán elment a Korányiba megkérdezni, van-e elég lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament novemberben szavazhat a módosításról. ","shortLead":"A parlament novemberben szavazhat a módosításról. ","id":"20200917_Bortonkarterites_modosito_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fde5e-1c29-4e6a-af55-abbde947ed72","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Bortonkarterites_modosito_szavazas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:29","title":"Ismét előkerülnek a börtönkártérítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült legjobb szoftvereket találhatjuk.","shortLead":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült...","id":"20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc442-36b2-49b9-9ced-03e61bf5e6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Ingyen kapnak 17 kiváló játékot a PlayStation Plus előfizetői PS5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","shortLead":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","id":"20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1ea9c-bab0-4ddd-a449-7c970e9c1cc7","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:05","title":"Szabó Győző: Vidnyánszkynak nincs lelkiismerete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztusban szúrt a bliccelő a lajosmizsei vonaton.","shortLead":"Augusztusban szúrt a bliccelő a lajosmizsei vonaton.","id":"20200918_mav_vasut_kalauz_keseles_nyomravezetoi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be22e7-b8d4-4f12-9273-48593ef839d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_mav_vasut_kalauz_keseles_nyomravezetoi_dij","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:36","title":"Már egymilliót ígérnek a kalauzt megkéselő támadóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni vakcina, Donald Trump szerint viszont az igazgató téved, ehhez pár hét is elegendő.\r

\r

","shortLead":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni...","id":"20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddbcf39-c129-4912-9e0a-5f7a17651502","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:25","title":"Az amerikai járványügyi központ vezetőjével szemben is makacskodik Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","shortLead":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","id":"20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736d5175-27ff-4d2c-b7d4-d2472748fbfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"620 lóerős biturbó V8-assal debütált az új Ferrari Portofino M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]