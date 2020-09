Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog. 2020. szeptember. 16. 16:10 Orbán Viktor hamarosan bejelenti a kormánydöntéseket 2020. szeptember. 17. 21:55 Hadgyakorlat kezdődött Nyugat-Ukrajnában az Egyesült Államok vezetésével A több mint egy hetes hadgyakorlaton páncélosok és harci helikopterek is részt vesznek. 2020. szeptember. 16. 18:08 15 egészségügyi dolgozó koronavírusos az Országos Onkológiai Intézetben A hírt a kórház is megerősítette, de szerintük kizárt, hogy a dolgozók átadták volna a betegeknek a fertőzést. 2020. szeptember. 16. 15:47 Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos. 2020. szeptember. 17. 07:42 Pozitív lett Liu Shaolin Sándor koronavírustesztje Ő az egyik a három fertőzött rövidpályás gyorskorcsolyázó közül, aki karanténba került. egyik a három fertőzött rövidpályás gyorskorcsolyázó közül, aki karanténba került.","shortLead":"Ő az egyik a három fertőzött rövidpályás gyorskorcsolyázó közül, aki karanténba került.","id":"20200917_koronavirus_pozitiv_teszt_rovidpalyas_gyorskorcsolya_magyar_korcsolyazo_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f94d7d-cd38-429a-9312-e742d27b60a6","keywords":null,"link":"/sport/20200917_koronavirus_pozitiv_teszt_rovidpalyas_gyorskorcsolya_magyar_korcsolyazo_szovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:42","title":"Pozitív lett Liu Shaolin Sándor koronavírustesztje 2020. szeptember. 17. 17:00 "Egyetértés van a válságkezelő alapjövedelemről az ellenzékben" - Szabó Tímea a HVG Teraszon Akinek nettó 100 ezer forint alá csökkent a bevétele, annak kiegészítik eddig a szintig a jövedelmét - vázolja a járvány miatt munkájukat elvesztők megsegítésére tett ellenzéki javaslatot Szabó Tímea. A Párbeszéd társelnöke szerint ezt már néhány százmilliárd forintból, akár azonnal meg lehetne valósítani. A feltétel nélküli alapjövedelemről már óvatosabban fogalmazott M. Kiss Csabának, erről még nincs egységes álláspont a választásra közös jelöltekkel készülő ellenzékben. A Párbeszéd társelnöke szerint ezt már néhány százmilliárd forintból, akár azonnal meg lehetne valósítani. A feltétel nélküli alapjövedelemről már óvatosabban fogalmazott M. Kiss Csabának, erről még nincs egységes álláspont a választásra közös jelöltekkel készülő ellenzékben. \r

\r

2020. szeptember. 16. 15:07 Mi igaz és mi hamis Trump öt nagy környezetvédelmi kijelentéséből? Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem volt ilyen tiszta az USA levegője. A BBC kielemezte a beszédét.