[{"available":true,"c_guid":"fd1f40a6-71fc-4559-bd58-9b1777cbf202","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Armand Duplantis az idén mind a 15 versenyét megnyerte.","shortLead":"Armand Duplantis az idén mind a 15 versenyét megnyerte.","id":"20200917_duplantis_Bubka_vilagcsucs_rudugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd1f40a6-71fc-4559-bd58-9b1777cbf202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b539ef-41d7-4c8c-b3cd-2ecc1e6a1616","keywords":null,"link":"/sport/20200917_duplantis_Bubka_vilagcsucs_rudugras","timestamp":"2020. szeptember. 17. 21:29","title":"Egy svéd rúdugró megdöntötte Bubka 26 éves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni vakcina, Donald Trump szerint viszont az igazgató téved, ehhez pár hét is elegendő.\r

\r

","shortLead":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni...","id":"20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddbcf39-c129-4912-9e0a-5f7a17651502","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:25","title":"Az amerikai járványügyi központ vezetőjével szemben is makacskodik Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a Kínai Kommunista Párt kívánsága fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint a magyar adófizetők.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a Kínai Kommunista Párt kívánsága fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint...","id":"20200916_szel_bernadett_kulugyminiszterium_per_budapest_belgrad_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029a6869-fde4-4cd9-b6b7-a6bb7cef9879","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szel_bernadett_kulugyminiszterium_per_budapest_belgrad_vasut","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:47","title":"Beperli a Külügyminisztériumot Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasútvonal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem hozott – mondja Boros Tamás. A politikai elemzőt ez az élmény is arra sarkallta, hogy kilépjen a komfortzónájából, elhagyja az aktuálpolitikát, és a jövő kihívásaival foglalkozzon. Erre a feladatra alapította meg társaival az Egyensúly Intézetet. Hol vannak az új Széchenyik? Miért sikeresebb az ember az oroszlánnál? És mit tehet a tehetségtelen tüntető? A HVG portréinterjúja Boros Tamással.","shortLead":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem...","id":"202038_boros_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a2c21-94ba-476e-8bdb-f9b719d7eeb1","keywords":null,"link":"/360/202038_boros_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:00","title":"Boros Tamás: Az a célunk, hogy ez az ország kezdjen végre országként viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","shortLead":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","id":"20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da35afa-c742-47f3-b928-03d23c673534","keywords":null,"link":"/sport/20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:20","title":"A német döntés ellenére lesznek nézők a budapesti Szuperkupa-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne egy intenzív ágyra, jelenleg ennek a közelében sem járunk.","shortLead":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne...","id":"20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94190c5-8d2b-48d1-9f5a-a943eceac0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:30","title":"Mindegy, hány lélegeztetőgépünk van, ha nincs hozzá szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztusban szúrt a bliccelő a lajosmizsei vonaton.","shortLead":"Augusztusban szúrt a bliccelő a lajosmizsei vonaton.","id":"20200918_mav_vasut_kalauz_keseles_nyomravezetoi_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be22e7-b8d4-4f12-9273-48593ef839d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_mav_vasut_kalauz_keseles_nyomravezetoi_dij","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:36","title":"Már egymilliót ígérnek a kalauzt megkéselő támadóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral, ugyanis olyan technológia szabadalmát adta be, amelyik összehajtható telefonokra vagy hasonló laptopokra is alkalmazható.","shortLead":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral...","id":"20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f235a1-6cb6-4359-a048-acc9570a509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:33","title":"Telefon lesz ebből vagy laptop? Új ötlettel állt elő a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]