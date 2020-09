Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Több ország az eddig előírtnál is nagyobb csökkentést vállalt – csak sajnos pont nem a legnagyobb kibocsátók. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell...","id":"20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dbb71e-22e5-4d7a-bd56-5a0334dc9f19","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:15","title":"Nagyot vállalt az EU, de nem irreális, hogy 55 százalékkal csökkenjen a kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NNK szerint a levél kártékony kódot tartalmazhat.","shortLead":"Az NNK szerint a levél kártékony kódot tartalmazhat.","id":"20200921_Muller_Cecilia_spam_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdf98ad-d509-459d-b05c-a7e2a66fff19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_Muller_Cecilia_spam_email","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:13","title":"Müller Cecília nevében küldözgetnek hamis e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ebesen két óvónőnél igazolták a fertőzést, ezért hétfőn este az önkormányzat a két érintett csoport megfigyelését rendelte el, mondván a többiek felügyeletét biztosítják. Éjjel azonban jött az Oktatási Hivatal elnökének az utasítása, hogy októberig az egész intézményt be kell zárni.","shortLead":"Ebesen két óvónőnél igazolták a fertőzést, ezért hétfőn este az önkormányzat a két érintett csoport megfigyelését...","id":"20200922_ebes_ovoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c7c85-a9de-43d7-a018-da7691e7db3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_ebes_ovoda","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:54","title":"Ebesen is bezár az óvoda: napközben még csak a részleges, éjjel már a teljes bezárásról döntöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Dieter Schwarzot a Reimman család és Wolfgang Porsche követik. ","shortLead":"Dieter Schwarzot a Reimman család és Wolfgang Porsche követik. ","id":"20200921_A_Lidl_alapitoja_jelenleg_a_leggazdagabb_nemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eca090-7b7a-4797-82c2-e1d9b2b344f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_A_Lidl_alapitoja_jelenleg_a_leggazdagabb_nemet","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:52","title":"A Lidl alapítója jelenleg a leggazdagabb német","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","shortLead":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","id":"20200922_new_york_kina_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762fef6-8558-4ded-bb70-599476ce0b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_new_york_kina_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:46","title":"Kínának kémkedő rendőrt vehettek őrizetbe New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","shortLead":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","id":"20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b1a9cd-7744-4da4-88cf-8197613f8ac0","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:15","title":"Megvan Japán legnagyobb töke: több mint 400 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília arra kérte az oltásellenes mozgalmakat, ne terjesszék nézeteiket. A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a meglévő szabályok szigorítását nem tervezik abban az esetben, ha azokat betartják az emberek, de a járvány aktuális helyzetét látva ezen változtathatnak.","shortLead":"Müller Cecília arra kérte az oltásellenes mozgalmakat, ne terjesszék nézeteiket. A tiszti főorvos arról is beszélt...","id":"20200921_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ff108b-23b2-4964-b20f-c611249fa2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus_hetfo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:04","title":"Operatív törzs: az új fertőzöttek negyede 30 év alatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz és a Jupiter holdjai is olyan égitestek egy tudós szerint, amiken élet rejtőzhet. Persze nem zöld lényekre kell gondolni. ","shortLead":"A Szaturnusz és a Jupiter holdjai is olyan égitestek egy tudós szerint, amiken élet rejtőzhet. Persze nem zöld lényekre...","id":"20200921_foldon_kivuli_elet_bolygok_hold_mikroorganizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d13c1d-629e-4ce3-98c6-dc131bacf6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_foldon_kivuli_elet_bolygok_hold_mikroorganizmus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:03","title":"Egy kutató szerint ezt a négy égitestet kellene átvizsgálni, mert élet lehet rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]