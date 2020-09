Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és a házhozszállításra.","shortLead":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és...","id":"20200922_drogkereskedelem_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15a71f-9a3b-44a1-bb20-1b53a8bad13d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_drogkereskedelem_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:25","title":"Nem rázta meg a járvány a drogkereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek az adóhatóság által meghirdetett moratórium szeptember végi lejártával ismét porondra kerülnek. ","shortLead":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek...","id":"20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e821b06-69b5-4c6f-b9db-5be646f30842","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:10","title":"Változtak a kisvállalkozók számlakibocsátására vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett kormánypropagandát – áll a cég legfrissebb jelentésében. Az egyik Kínához, a másik a Fülöp-szigetekhez kapcsolható.","shortLead":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett...","id":"20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4cd147-bfbf-41d5-99d7-e90aeab4126f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:03","title":"Nem létező emberekről generálnak fényképet, már így is születnek a Facebookon kamuprofilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi polgárőrség azt tanácsolta a helyieknek, hogy ne pánikoljanak, mert a medve el fog menni a környékről.","shortLead":"A helyi polgárőrség azt tanácsolta a helyieknek, hogy ne pánikoljanak, mert a medve el fog menni a környékről.","id":"20200923_medve_horgasz_egerszalokl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f403e72-7c82-4a65-86b9-48823484e643","keywords":null,"link":"/elet/20200923_medve_horgasz_egerszalokl","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:11","title":"Medve hozhatta a frászt egy horgászra Egerszalóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jobbikos képviselő tett fel kérdéseket, a Belügyminisztérium a karanténokra vonatkozó általános szabályokkal válaszolt.","shortLead":"Egy jobbikos képviselő tett fel kérdéseket, a Belügyminisztérium a karanténokra vonatkozó általános szabályokkal...","id":"20200923_karanten_kormany_hollik_pinter_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2af665a-8182-41a0-a778-39c594775269","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_karanten_kormany_hollik_pinter_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:29","title":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, hányszor ellenőrizték a rendőrök a karanténba került kormánytagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas és a Debrecen kiemelkedően sokat tud fizetni, de nagy pénzeket lehet keresni a középcsapatoknál is. Nem Dzsudzsák lesz az NB II. legjobban fizetett focistája.","shortLead":"A Vasas és a Debrecen kiemelkedően sokat tud fizetni, de nagy pénzeket lehet keresni a középcsapatoknál is. Nem...","id":"20200924_dzsudzsak_otigba_vasas_debrecen_fizetes_nbii","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4c6b0c-cf15-4020-bf85-64a8fe4de771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_dzsudzsak_otigba_vasas_debrecen_fizetes_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:15","title":"7,3 millió forintot is hazavihet egy másodosztályú focista Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332f6a80-f42d-4bda-b654-b2d57c5c32f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bábszínháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők szerint értelmetlen a döntés, mert a kicsik úgyis állandóan egymás közelében vannak.","shortLead":"A szülők szerint értelmetlen a döntés, mert a kicsik úgyis állandóan egymás közelében vannak.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_ovoda_pecs_fogmosas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393a995d-2227-45f0-acf6-94d03ba626cf","keywords":null,"link":"/elet/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_ovoda_pecs_fogmosas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:51","title":"Kockázatos, ezért nem moshatnak fogat a gyerekek a pécsi óvodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]