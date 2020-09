Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cc1861c-10b2-4eb0-ae31-66ce714353e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.","shortLead":"Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.","id":"20200924_operativ_torzs_koronavirus_szuperkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc1861c-10b2-4eb0-ae31-66ce714353e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d8fa5-4b13-4e62-8b57-331d1370ffc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_operativ_torzs_koronavirus_szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Operatív törzs: azért kell 23 órakor zárni, hogy kevesebb idő legyen átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Már miniszterként kivívta volt és jelenlegi gyülekezete jóindulatát a most püspökségre készülő Balog Zoltán: református temploma orgonájára a tárcája alá tartozó Erzsébet-utalványos cég 120 millió forintot adott.\r

","shortLead":"Már miniszterként kivívta volt és jelenlegi gyülekezete jóindulatát a most püspökségre készülő Balog Zoltán: református...","id":"202039__balog_zoltan__kreativ_penzszerzes__erzsebetutalvany__orgona_aga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf86c6-7f51-40c4-9120-87ae76982be6","keywords":null,"link":"/360/202039__balog_zoltan__kreativ_penzszerzes__erzsebetutalvany__orgona_aga","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:00","title":"Amikor a most püspökjelölt Balog minisztersége alatt jutott 120 millió a gyülekezetének orgonájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma közelíti a 16 500-at.","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma közelíti a 16 500-at.","id":"20200925_korinavrus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e152c6a-db1a-42d7-bfab-6d6826e08e44","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_korinavrus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:57","title":"Újabb 9 áldozata van a járványnak, 927 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","shortLead":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","id":"20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4532d7b-15ae-47e3-b1ed-80794a6ed523","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:08","title":"Kockázatos besorolású országnak minősítené Magyarországot a szlovák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy felülvizsgálat megerősítette, hogy a jelöléseknél nem érvényesül a sokszínűség, ezért átszervezi tagságát és változtat díjai odaítélésének szabályzatán a Brit Filmművészeti és Televíziós Akadémia (BAFTA). Néhány hete az Oscar-díj szabályzata is megváltozott. ","shortLead":"Egy felülvizsgálat megerősítette, hogy a jelöléseknél nem érvényesül a sokszínűség, ezért átszervezi tagságát és...","id":"20200925_Az_Oscar_utan_a_brit_filmakademia_dij_szabalyzata_is_valtozik_a_sokszinuseg_erositese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9477c-f2c4-4ab4-8a98-6b641a572134","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_Az_Oscar_utan_a_brit_filmakademia_dij_szabalyzata_is_valtozik_a_sokszinuseg_erositese_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:28","title":"Az Oscar után a brit filmakadémia díj szabályzata is változik a sokszínűség erősítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","shortLead":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","id":"20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1900da-a70b-4ada-949e-12ffde2b3ab9","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:15","title":"Hiába építettek Mészárosék lovas stadiont, harmadháznál többen nem voltak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG hetilapban, a hvg.hu-n és a hvg360-on találkozhatnak.

","shortLead":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG...","id":"20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88677640-3603-4fbf-845e-792fdcd8a418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:33","title":"Mi folyik Brüsszelben? – a HVG-hez igazol az EUrologus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","shortLead":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","id":"20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd666-6816-4053-9726-2068aa2206ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Megalakult az új montenegrói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]