Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.
Operatív törzs: azért kell 23 órakor zárni, hogy kevesebb idő legyen átadni a vírust
Az iFixit csapata, a szokásos lebontásos (teardown) vizsgálatban nemcsak azt vette szemügyre, hogy milyen alkatrészeket rejt az Apple új órájának belseje, hanem azt is, hogy mennyire könnyű a javítása.
Szétkapták a legújabb Apple okosórát: mi van benne?
A Z generáció kedvenc alkalmazása belátta, hogy káros a kamaszok egészségére nézve, ha fogyást, diétázást, böjtölést segítő applikációk hirdetéseit adagolják nekik. A TikTok betiltja a koplalást, fogyást segítő appok hirdetéseit
A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.
Hódmezővásárhely megoldotta, hogy még este 11 után is lehessen lagzit tartani
Tíz év után változtatnak a Wikipedia asztali böngészős változatának kinézetén, hogy a felhasználók könnyebben és hatékonyabban tudjanak böngészni a szócikkek között.
Új kinézetet kap a Wikipedia
A spoletói székesegyházban a tolvajok átugrottak egy rácsot és elvittek egy ereklytartót, amelyben II. János Pál pápa vércseppjeit őrizték.
Elloptak egy ereklyetartót, benne II. János Pál pápa vérével
Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani.

Heves zivatarokkal, felhőszakadással tör be a hidegfront
A Momentum Mozgalom elnöke szerint Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
Fekete-Győr 700 fideszes tisztviselőt küldene el kormányváltás esetén