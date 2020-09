Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éven belül nem épülhet új híd Budapesten - mondta el az Indexnek a főpolgármester.","shortLead":"Tíz éven belül nem épülhet új híd Budapesten - mondta el az Indexnek a főpolgármester.","id":"20200927_Karacsony_Kesz_segiteni_a_fovaros_az_SZFEt_elfoglaloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a9d28f-2d93-4ac3-af12-56f3c1e1a94c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Karacsony_Kesz_segiteni_a_fovaros_az_SZFEt_elfoglaloknak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:46","title":"Karácsony: Kész segíteni a főváros az SZFE-t elfoglalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. ","shortLead":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási...","id":"20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94e891-206c-478d-bba2-a8ac6aae5f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:45","title":"Fokozatosan csökken a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","shortLead":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","id":"20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c7cfad-dd43-4b69-a923-e1738b4fb91d","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:01","title":"Meglépett a karanténból egy koronavírusos magyar férfi Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya, hogy mellette, egymás nyakában ugrálva nézzék végig a meccset.","shortLead":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya...","id":"20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bad50a-15f2-4bbf-b440-36acee93f814","keywords":null,"link":"/sport/20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:30","title":"Az UEFA-tól kértek engedélyt a fradisták, hogy a stadionon kívülről szurkolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A választók elutasították a javaslatot, hogy korlátozzák az uniós állampolgárok szabad munkavállalását az országukban. \r

\r

","shortLead":"A választók elutasították a javaslatot, hogy korlátozzák az uniós állampolgárok szabad munkavállalását az országukban...","id":"20200927_Svajc_nepszavazas_bevandolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e6fff8-b4b5-408a-a355-d79d173b8189","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Svajc_nepszavazas_bevandolok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:29","title":"Nem szavazták meg a svájciak a szabad munkavállalás korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cd8869-0ac7-47a1-b15b-c9f2bd8ed9d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legjelentősebb lapok cikkeiben egyaránt úgy vélik, hogy magyar és a lengyel vezetés győzelme, hogy felvizezték az eredeti tervezetet arról, hogy az uniós támogatásokat a jogállami normák betartásához kötik.","shortLead":"A legjelentősebb lapok cikkeiben egyaránt úgy vélik, hogy magyar és a lengyel vezetés győzelme, hogy felvizezték...","id":"20200929_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0cd8869-0ac7-47a1-b15b-c9f2bd8ed9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f3d158-13d3-4422-b292-5ed721a574b0","keywords":null,"link":"/360/20200929_lapszemle","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:40","title":"Orbán legyűrte Merkelt - így értékelik a német lapok az új EU-javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal kapcsolatos szabályozásán.","shortLead":"Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal...","id":"20200928_apple_epic_games_coalition_for_app_fairness_protonmail_spotify_deezer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1861cdfa-4e76-4c2e-8223-65db65abc939","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_apple_epic_games_coalition_for_app_fairness_protonmail_spotify_deezer","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:03","title":"Mozgalmat indított az Epic Games, hogy kikényszerítse a változást az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint egyelőre nem tudják még, hogy problémát okoz-e, ha valakit tünetmentes koronavírusosként beoltanak influenza ellen.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint egyelőre nem tudják még, hogy problémát okoz-e, ha valakit tünetmentes koronavírusosként...","id":"20200929_oltas_influenza_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dee53a-3690-425c-9352-bb0c46078217","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_oltas_influenza_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:47","title":"Csak egészséges emberek kaphatják meg az influenza elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]