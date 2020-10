Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot. A színfalak mögött azonban már a jövő évi, sőt az utána következő év modelljein dolgoznak.","shortLead":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot...","id":"20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1ca89-2658-484b-8c6f-5760ea30901e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","timestamp":"2020. október. 06. 10:03","title":"Még be sem mutatták az idei iPhone-okat, de már a jövő éviekről hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","shortLead":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","id":"20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53a07d1-5cab-4529-8248-0de347354371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. október. 07. 11:21","title":"Kiderült, mennyit bír majd az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét évvel ezelőtt elégedetlen devizahitelesek tüntettek volna a Cinege utcában, a miniszterelnök házánál, de a TEK lezárta az útszakaszt. Az ügyben az egyik szervező indított pert, ami itthon megjárta a közigazgatási bíróságot majd hat évig ült rajta az Alkotmánybíróság, végül a strasbourgi emberi jogi bíróság mondta ki a végső ítéletet: a magyar hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményét.","shortLead":"Hét évvel ezelőtt elégedetlen devizahitelesek tüntettek volna a Cinege utcában, a miniszterelnök házánál, de a TEK...","id":"20201006_gyulekezesi_jog_devizahitelesek_tasz_ejeb_emberi_jogok_europai_birosaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dae221b-07ef-45b4-a4d7-5c9ce8736202","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_gyulekezesi_jog_devizahitelesek_tasz_ejeb_emberi_jogok_europai_birosaga","timestamp":"2020. október. 06. 19:44","title":"Jogtalanul tiltották meg, hogy Orbán háza elé vonuljanak a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb sneaker szintetikus anyagokból, rengeteg víz és energia felhasználásával készül. Ezért ma már a vezető cipőgyártók is egyre inkább a különféle hulladékok újrahasznosításában gondolkodnak a tervezés során.","shortLead":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb...","id":"202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3e2872-2ff7-43da-8208-6a4c34838a36","keywords":null,"link":"/360/202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","timestamp":"2020. október. 06. 15:00","title":"Vegán divat a sportcipőgyártóknál: fenntarthatóbb útra lépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9fd046-1c94-4a08-8185-80e745f378f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat év után jön az új album, és egy dal máris nyilvános.



","shortLead":"Hat év után jön az új album, és egy dal máris nyilvános.



","id":"20201007_Itt_az_uj_ACDCdal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc9fd046-1c94-4a08-8185-80e745f378f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe536515-a8b0-4386-8f28-822934a851ad","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Itt_az_uj_ACDCdal","timestamp":"2020. október. 07. 10:16","title":"Itt az új AC/DC-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem nevezett amerikai kormányzati célponttól. A támadásról szóló jelentésben egy magyar IP-cím is előkerült.","shortLead":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem...","id":"20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fef5a4-914b-4339-aed9-11a2888edeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","timestamp":"2020. október. 05. 14:33","title":"Magyar szerveren keresztül törhettek be egy amerikai kormányzati ügynökséghez orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","id":"20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f1ffdc-28f2-4290-b035-89b7af1d39f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","timestamp":"2020. október. 05. 21:44","title":"A koronavírusos Trump már jobban van, hamarosan elhagyja a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet diagnosztizáltak, pedig annyira kevés tesztet végeztek el, mint szeptember 2-a óta soha.","shortLead":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet...","id":"20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5ce20e-0920-40d4-9733-cc237af1c8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. október. 06. 08:56","title":"20 újabb halálos áldozata van a koronavírusnak, 818 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]