[{"available":true,"c_guid":"ca915604-9f5f-48cf-bc3d-62fab73350f1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201008_Marabu_Feknyuz_Bunbakok_talalva_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca915604-9f5f-48cf-bc3d-62fab73350f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c26bfcd-6faa-4c4f-8554-40959869f833","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Marabu_Feknyuz_Bunbakok_talalva_Orbannak","timestamp":"2020. október. 08. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Bűnbakok tálalva Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban került a hírekbe. Most elfogták.","shortLead":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban...","id":"20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a0833-4cdf-4433-b800-87082edb6592","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2020. október. 07. 08:33","title":"30 év börtönt is kaphat: véget ért a vírusszaki McAfee nagy menekülése, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa9be1-db22-4c96-ad59-8c1f9a2337ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201005_Szerelmek_elso_latasra__Eric_Idle_eletutja_5_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa9be1-db22-4c96-ad59-8c1f9a2337ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd7a6e5-183d-4129-a9b0-795b56575b73","keywords":null,"link":"/360/20201005_Szerelmek_elso_latasra__Eric_Idle_eletutja_5_resz","timestamp":"2020. október. 06. 19:00","title":"Szerelmek első látásra – Eric Idle életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha akad olyan, amelyik megfelel ennek, azt használni fogják.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha...","id":"20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaf2b36-4061-4a61-b52d-63ae08a015de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","timestamp":"2020. október. 07. 21:03","title":"Másfajta koronavírustesztekre állna át a népegészségügyi központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A részletszabályokon még dolgoznak, január 1-ig rendeznék a béreket.","shortLead":"A részletszabályokon még dolgoznak, január 1-ig rendeznék a béreket.","id":"20201008_gulyas_gergely_kormanyinfo_haziorvos_bertabla_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be2bd25-aa2e-4ea8-8923-b5496d91f5e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_gulyas_gergely_kormanyinfo_haziorvos_bertabla_beremeles","timestamp":"2020. október. 08. 13:31","title":"Gulyás: A háziorvosok bérét is kipótolja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","shortLead":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","id":"20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271bb04f-0b8f-453f-b4e9-518bb14299a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","timestamp":"2020. október. 08. 07:59","title":"Vége a legdurvább Lada Niva gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az új európai klímarendeletről és az azzal kapcsolatos jogalkotási munkáról vitatkoztak az Európai Parlamentben. Mindennek az alapját az Európai Bizottság által elkészített és benyújtott “green deal” törvénycsomag adja, ehhez képest határozza meg az Európai Parlament a saját pozícióját.","shortLead":"Az új európai klímarendeletről és az azzal kapcsolatos jogalkotási munkáról vitatkoztak az Európai Parlamentben...","id":"20201006_Klimavita_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78145c89-5178-4e0d-a0f6-e9157aec6920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Klimavita_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2020. október. 06. 20:25","title":"Klímavita az Európai Parlamentben: a német autógyáraktól a rénszarvasokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f044db2-e147-474c-95ab-be3a7bfcb8f6","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201007_Marabu_Feknyuz_Gyerekekre_veszelyes_konyvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f044db2-e147-474c-95ab-be3a7bfcb8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05495dcf-5730-4f01-8498-f8e8e0c4dbef","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Marabu_Feknyuz_Gyerekekre_veszelyes_konyvek","timestamp":"2020. október. 07. 10:25","title":"Marabu Féknyúz: Gyerekekre veszélyes mesekönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]