[{"available":true,"c_guid":"1914b484-b968-4f9f-aa76-e922c5983c11","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az R4S Consulting nevű varsói tanácsadó cégben az Orbán Viktorról könyvet író Igor Janke az egyik vezető, de többeknek van politikai kötődése.","shortLead":"Az R4S Consulting nevű varsói tanácsadó cégben az Orbán Viktorról könyvet író Igor Janke az egyik vezető, de többeknek...","id":"20201008_Mi_ez_a_lengyel_PRceg_amelynek_irodaavatojan_Orban_is_beszedet_mondott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1914b484-b968-4f9f-aa76-e922c5983c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d733620e-d966-4a26-8c5f-6b5abbbe0cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Mi_ez_a_lengyel_PRceg_amelynek_irodaavatojan_Orban_is_beszedet_mondott","timestamp":"2020. október. 08. 14:05","title":"Mi ez a lengyel PR-cég, amelynek Orbán avatta fel a pesti irodáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja, hogy már tökéletesen érzi magát. Az orvosok gyógyították meg, de szerinte Isten keze is benne van a dologban.","shortLead":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja...","id":"20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a79a1d-32ab-499c-9d29-7cd7969f64c8","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 08. 10:14","title":"Trump Isten áldásának tartja, hogy elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","shortLead":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","id":"20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa02cc-d8dd-487b-88b2-52389f0cff89","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","timestamp":"2020. október. 08. 15:03","title":"A koronavírusos Trump miatt virtuális lesz a második elnökjelölti vita az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","shortLead":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","id":"202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b486c-a9d2-403e-b72e-ad270ec69478","keywords":null,"link":"/360/202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Tevetenyésztésbe vághat a magyar agrárminiszter, és ehhez Dubajból kérhet tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5375208-9a36-4cef-9b4a-11dee4f97558","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202041_komporszag_kikop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5375208-9a36-4cef-9b4a-11dee4f97558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fa94f3-25dc-41d0-9ed7-213eae2d4ddb","keywords":null,"link":"/itthon/202041_komporszag_kikop","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Gergely Márton: Kompország kiköp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","shortLead":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","id":"20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecb14ec-0c46-48b5-b902-bab4674b71f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","timestamp":"2020. október. 09. 11:06","title":"Az év vége felé találkozhat Putyin Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a71573-c25a-4837-add1-b2780630952a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület tagjainak túlnyomó többsége Varga Zsolt András kinevezése ellen szavazott.","shortLead":"A testület tagjainak túlnyomó többsége Varga Zsolt András kinevezése ellen szavazott.","id":"20201009_orszagos_biroi_tanacs_varga_zsolt_andras_kuria_elnok_kinevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2a71573-c25a-4837-add1-b2780630952a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3831f35-6471-4569-aac0-6f108d9ab8ea","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_orszagos_biroi_tanacs_varga_zsolt_andras_kuria_elnok_kinevezes","timestamp":"2020. október. 09. 16:36","title":"Elsöprő többséggel elutasítja a bírói tanács Varga Zs. András kúriai kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a már Magyarországon is használt hatóanyag, a favipiravir működésébe engedtek betekintést. A szerrel koronavírus-betegeket kezelnek.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a már Magyarországon is használt hatóanyag, a favipiravir működésébe engedtek betekintést...","id":"20201008_favipiravir_remdesivir_koronavirus_hatoanyag_gyogyszer_rns_pecsi_virologusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25b55c5-c733-4eea-a140-857ccde63137","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_favipiravir_remdesivir_koronavirus_hatoanyag_gyogyszer_rns_pecsi_virologusok","timestamp":"2020. október. 08. 10:33","title":"Hogy működik a favipiravir, amit magyar koronavírus-betegeknél is használnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]