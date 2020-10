Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A banda másik két tagját már szerdán bevitték a rendőrök.","shortLead":"A banda másik két tagját már szerdán bevitték a rendőrök.","id":"20201008_pussy_riot_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55293cac-b58f-4d39-964b-2ccec23be7b1","keywords":null,"link":"/elet/20201008_pussy_riot_oroszorszag","timestamp":"2020. október. 08. 20:05","title":"Őrizetbe vették Oroszországban a Pussy Riot két tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Czukor Józsefet az Információs Hivatal elemző főigazgató-helyettese válthatja. A jelöltet jövő héten hallgatja meg a parlament nemzetbiztonsági bizottság.","shortLead":"Czukor Józsefet az Információs Hivatal elemző főigazgató-helyettese válthatja. A jelöltet jövő héten hallgatja meg...","id":"20201009_informacios_hivatal_vezetocsere_bunford_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47f6033-e5ac-40cb-88ee-4d47626063d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_informacios_hivatal_vezetocsere_bunford_zsolt","timestamp":"2020. október. 09. 18:33","title":"Újabb kémfőnököt cserél le a kormány, Bunford Zsolt lehet az Információs Hivatal főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit, szerintük két év múlva is jelentősen a jelenlegi kormánypártoknak fog lejteni a pálya. ","shortLead":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit...","id":"20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb06040-fa78-432f-b16b-bf3cf6a62ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","timestamp":"2020. október. 09. 13:49","title":"Mennyire kellene nyernie 2022-ben az ellenzéknek? – erről írt tanulmányt egy kutatócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8d35d-d730-4555-baa4-d63df3d7c85b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa szerint Lázár Ervin meséiben olyan képzavarok vannak, amelyek nincsenek jó hatással a gyerekek egészséges fejlődésére. ","shortLead":"A Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa szerint Lázár Ervin meséiben olyan képzavarok vannak, amelyek nincsenek...","id":"20201009_Lazar_Ervin_az_uj_celpont_a_Meseorszag_mindenkie_konyv_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8d35d-d730-4555-baa4-d63df3d7c85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b946afb-470d-4a1e-85f7-550b2310f8a5","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Lazar_Ervin_az_uj_celpont_a_Meseorszag_mindenkie_konyv_utan","timestamp":"2020. október. 09. 09:09","title":"Lázár Ervin az új célpont a Meseország mindenkié könyv után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg kevesek számára hangzik meglepően, hogy még elméletben sem érdemes fekete lyukba esni.","shortLead":"Valószínűleg kevesek számára hangzik meglepően, hogy még elméletben sem érdemes fekete lyukba esni.","id":"20201009_fekete_lyuk_andrea_ghez_fizikai_nobel_dij_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e3d661-7d28-434c-8208-38addc1b14af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_fekete_lyuk_andrea_ghez_fizikai_nobel_dij_2020","timestamp":"2020. október. 09. 14:03","title":"Megkérdezték a Nobel-díjas tudóst, mi történne velünk, ha beleesnénk egy fekete lyukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hüllő felborította a csónakot, amelyben ketten halásztak.","shortLead":"A hüllő felborította a csónakot, amelyben ketten halásztak.","id":"20201009_Krokodil_olt_meg_egy_halaszt_Szumatran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9d453-d7c7-4eb0-9b8e-f33ba4033e1f","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Krokodil_olt_meg_egy_halaszt_Szumatran","timestamp":"2020. október. 09. 11:53","title":"Krokodil ölt meg egy halászt Szumátrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell kapniuk. Eddig négymillióan adták be a kérelmet.","shortLead":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell...","id":"20201008_brexit_eu_letelepedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf86c8c-2281-48b1-9ef0-e1290795cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_brexit_eu_letelepedes","timestamp":"2020. október. 08. 21:45","title":"Már négymilliónál is több EU-polgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A milliárdos szerint az a cél, hogy hozzájussanak a cégcsoportjához, és ha csak lehet, ingyen.","shortLead":"A milliárdos szerint az a cél, hogy hozzájussanak a cégcsoportjához, és ha csak lehet, ingyen.","id":"20201010_bige_laszlo_bige_holding_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3d1fb-1c74-4c53-afa2-9b7ff17eaf24","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_bige_laszlo_bige_holding_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. október. 10. 07:35","title":"Két év alatt tizenhetedszer razziázott a rendőrség Bige László szolnoki üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]