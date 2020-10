Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5509e19f-67c0-4de6-9a6d-9d9c5ba3199b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Még szó sem volt a járványról, amikor kitalálták, hogy a Ludwig Múzeum világpremieren mutatja be a világhírű magyar hálózatkutató 20 évnyi munkájának vizualizációját. Ám mivel a járványok terjedésének kutatása is Barabási szakterületéhez tartozik, így a koronavírus központi szerepet kapott ezen a művészeti tárlaton. \r

","shortLead":"Még szó sem volt a járványról, amikor kitalálták, hogy a Ludwig Múzeum világpremieren mutatja be a világhírű magyar...","id":"202041__barabasi_albertlaszlo__lelegzo_new_yorkrol_vakcinarol__mogottes_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5509e19f-67c0-4de6-9a6d-9d9c5ba3199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae02931-5b65-4a78-b695-111344f4af17","keywords":null,"link":"/360/202041__barabasi_albertlaszlo__lelegzo_new_yorkrol_vakcinarol__mogottes_tartalom","timestamp":"2020. október. 09. 13:00","title":"Barabási Albert-László: Nyárig marad a Covid, aztán kitör a vakcinaháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","shortLead":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","id":"20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b5cfd0-e8e9-4b13-ac3a-847de8a19a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. október. 08. 18:41","title":"Baranyi megakadályozta, hogy Gréczy Zsolt Ferencvárosban térjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem sok jót várnak a magyarok a pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban, rekord lehet az amerikai elnökválasztáson, egy lépésre az Eb-től a magyar fociválogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem sok jót várnak a magyarok a pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban, rekord lehet az amerikai elnökválasztáson...","id":"20201009_Radar360_Csokkeno_esetszam_a_gyerekeknel_Putyin_bekitene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e7ae7b-252c-4e11-b6d5-c4869c68e9c2","keywords":null,"link":"/360/20201009_Radar360_Csokkeno_esetszam_a_gyerekeknel_Putyin_bekitene","timestamp":"2020. október. 09. 08:00","title":"Radar360: Csökkenő esetszám a gyerekeknél, Putyin békítene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök most már nem állítja azt, hogy a jégkorong és a szalonna gyógyítaná a koronavírust, ehelyett azt mondja, az ellene tüntetők tehetnek a járvány terjedéséről.","shortLead":"A fehérorosz elnök most már nem állítja azt, hogy a jégkorong és a szalonna gyógyítaná a koronavírust, ehelyett azt...","id":"20201008_Lukasenka_tuntetesek_fertozes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60707f11-3ff8-491c-87b0-29dcc5b56017","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_Lukasenka_tuntetesek_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 08. 21:58","title":"Lukasenka: A tüntetések miatt nő a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon komoly strukturális reformnak ágyazott meg az orvosok jogállásáról szóló, kedden elfogadott törvény, amit becsomagoltak egy béremelésbe – mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Lantos Gabriella egészségügyi szakértő. Március elején világosan látni lehet majd, hogy valójában mekkora ellátórendszert tud fenntartani ennyi orvos. ","shortLead":"Nagyon komoly strukturális reformnak ágyazott meg az orvosok jogállásáról szóló, kedden elfogadott törvény, amit...","id":"20201008_Lantos_Gabriella_Nem_a_kormany_fogja_bezarni_a_kiskorhazakat_hanem_az_orvoshiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec47ab4-55ed-40f6-96e9-011c502afe57","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Lantos_Gabriella_Nem_a_kormany_fogja_bezarni_a_kiskorhazakat_hanem_az_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 08. 12:35","title":"Lantos Gabriella az egészségügy várható átalakításáról: Ezt jól csinálta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58","c_author":"EUrologus","category":"vilag","description":"Korrupciós ügyek, a sajtószabadság korlátozása, kisebbségek hátrányos megkülönböztetése - többek között ezek miatt ítélte el állásfoglalásában a bolgár kormányt az Európai Néppárt. A javaslatot azonban nem támogatta az Európai Néppárt, a Fidesz szerint azért, mert a legnagyobb európai pártban is egyre többen ébrednek rá a bevándorláspárti baloldal ármánykodására.","shortLead":"Korrupciós ügyek, a sajtószabadság korlátozása, kisebbségek hátrányos megkülönböztetése - többek között ezek miatt...","id":"20201008_A_Fideszt_nem_szokta_de_a_bolgar_kormanyt_megvedte_az_Europai_Neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf297d10-825d-4311-9ea2-3b57ca133dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_A_Fideszt_nem_szokta_de_a_bolgar_kormanyt_megvedte_az_Europai_Neppart","timestamp":"2020. október. 08. 18:18","title":"A Fideszt nem szokta, de a bolgár kormányt megvédte az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17777b27-715e-458a-9921-95e9601fbd4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"77 éves korában elhunyt Mario Molina Nobel-díjas mexikói kémikus, az ózonlyuk egyik felfedezője – közölte a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem (UNAM). Halálának okáról egyelőre nem közöltek információkat.","shortLead":"77 éves korában elhunyt Mario Molina Nobel-díjas mexikói kémikus, az ózonlyuk egyik felfedezője – közölte a Mexikói...","id":"20201009_meghalt_mario_molina_ozonlyuk_egyik_felfedezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17777b27-715e-458a-9921-95e9601fbd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a242f6d1-2edc-4044-b6d2-fb3f4581ba55","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_meghalt_mario_molina_ozonlyuk_egyik_felfedezoje","timestamp":"2020. október. 09. 23:05","title":"Meghalt Mario Molina, az ózonlyuk egyik felfedezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai parádéra készül.","shortLead":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai...","id":"20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d1f58-15c6-4581-ac76-23dcf01b5455","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","timestamp":"2020. október. 09. 09:37","title":"Radarképeken látni, hogy gyülekezik az észak-koreai sereg, elkészülhetett az új fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]