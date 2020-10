Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tíz hónapja, hogy a kínai Vuhan tartományban megjelent az új típusú koronavírus, de tavaly december óta nemhogy csökkentek, sokkal inkább sokasodtak körülötte a kérdőjelek. Kutatók próbálnak versenyt futni az idővel, hogy választ találjanak rá: miként lehetséges, hogy egy 70 éves megússza náthaszerű tünetekkel, míg egy egészséges negyvenéves belehal, mi a gyerekek szerepe a terjedésben, vagy miért számolnak be hónapokkal később is súlyos mellékhatásokról az egyébként gyógyult emberek. A válaszok életeket menthetnek, de nincs belőlük elég. ","shortLead":"Tíz hónapja, hogy a kínai Vuhan tartományban megjelent az új típusú koronavírus, de tavaly december óta nemhogy...","id":"20201009_mit_nem_tudunk_a_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70f8cf8-85cb-4dbd-a778-728db1474036","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_mit_nem_tudunk_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. október. 09. 14:15","title":"Életbevágóan fontos lenne, még sincs válasz a koronavírus-járvány legfontosabb kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szijjártó Péter vezette minisztérium egyelőre nem árulta el, mennyiért vette a maszkokat és egyéb védőfelszereléseket.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette minisztérium egyelőre nem árulta el, mennyiért vette a maszkokat és egyéb védőfelszereléseket.","id":"20201009_vedofelszereles_lista_szijjarto_adatkeres_kozerdeku_adatigenyles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd8ca7-6370-4d44-ad91-3ae821b97724","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_vedofelszereles_lista_szijjarto_adatkeres_kozerdeku_adatigenyles","timestamp":"2020. október. 09. 17:58","title":"A kisebb járványügyi bevásárlásokról is titkolózik a Külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8d35d-d730-4555-baa4-d63df3d7c85b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa szerint Lázár Ervin meséiben olyan képzavarok vannak, amelyek nincsenek jó hatással a gyerekek egészséges fejlődésére. ","shortLead":"A Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa szerint Lázár Ervin meséiben olyan képzavarok vannak, amelyek nincsenek...","id":"20201009_Lazar_Ervin_az_uj_celpont_a_Meseorszag_mindenkie_konyv_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8d35d-d730-4555-baa4-d63df3d7c85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b946afb-470d-4a1e-85f7-550b2310f8a5","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Lazar_Ervin_az_uj_celpont_a_Meseorszag_mindenkie_konyv_utan","timestamp":"2020. október. 09. 09:09","title":"Lázár Ervin az új célpont a Meseország mindenkié könyv után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat fél év után visszakozott.","shortLead":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat...","id":"20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c7957-c180-409b-a095-75a9ecbed19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","timestamp":"2020. október. 08. 17:54","title":"Lefújtak egy pestszentlőrinci útfelújítást, mert a helyiek azt kérték, maradjon földút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de89d441-a10c-4f9b-a75a-f65227dbd84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ajánlja távmunka használatára a hotelek wifihálózatát a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). A hatóság elsősorban amerikai tapasztalatok alapján készítette el jelentését, de az abban foglaltakat nem csak amerikai állampolgároknak érdemes megfogadniuk.","shortLead":"Nem ajánlja távmunka használatára a hotelek wifihálózatát a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). A hatóság elsősorban...","id":"20201009_fbi_hotel_wifi_tavmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de89d441-a10c-4f9b-a75a-f65227dbd84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5e23ac-55ba-49ab-b364-dfdb9fc64727","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_fbi_hotel_wifi_tavmunka","timestamp":"2020. október. 09. 11:43","title":"Gyakran netezik hotelben? Akkor nem árt átolvasnia az FBI figyelmeztetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett volna Bécsbe a svájci emigrációból, amikor 1945. október 8-án, hetvenöt évvel ezelőtt Zürichben meghalt. Sokaknak csak Walt Disney infantilizált Bambija jut róla az eszébe, pedig az ő Bambija egészen más, felnőtt és emberi drámákat jelképező Bambi, és csak egyik eleme egy gazdag életműnek, amelyben az esszétől a politikai publicisztikán át a pornóregényig szinte minden írásos műfaj jelen volt.","shortLead":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett...","id":"20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0abba9-b850-40fe-a6ed-ced335ab8caf","keywords":null,"link":"/360/20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","timestamp":"2020. október. 08. 19:00","title":"A modernizmustól a pornón és a vadászaton át Bambiig – 75 éve halt meg Felix Salten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A válogatott-mérkőzések bevételeivel trükköztek, adócsalás a vád. ","shortLead":"A válogatott-mérkőzések bevételeivel trükköztek, adócsalás a vád. ","id":"20201008_Adocsalas_miatt_rohantak_meg_a_rendorok_a_nemet_labdarugoszovetseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f27958-0685-40e9-8f12-29194928289a","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Adocsalas_miatt_rohantak_meg_a_rendorok_a_nemet_labdarugoszovetseget","timestamp":"2020. október. 08. 16:12","title":"Rendőrök lepték el a Német Labdarúgó-szövetség irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a8ab2a-bf6a-48f7-9af8-9c548862bc39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DDR5 a 2013 óta használatos DDR4 technológiát váltja majd a számítógép-memóriák piacán. Az első újfajta RAM-kártyát a dél-koreai SK Hynix mutatta be.","shortLead":"A DDR5 a 2013 óta használatos DDR4 technológiát váltja majd a számítógép-memóriák piacán. Az első újfajta RAM-kártyát...","id":"20201009_ddr5_ram_memoria_sk_hynix_64_gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a8ab2a-bf6a-48f7-9af8-9c548862bc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b6db1-6664-4e89-814a-d20121363bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_ddr5_ram_memoria_sk_hynix_64_gb","timestamp":"2020. október. 09. 20:03","title":"Újfajta memória jön a számítógépekbe, ez a RAM sokkal gyorsabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]