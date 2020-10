Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere az ártatlanság vélelmét hangoztatta Bíró Lászlóval kapcsolatban.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere az ártatlanság vélelmét hangoztatta Bíró Lászlóval kapcsolatban.","id":"20201013_markizay_peter_ellenzek_hadhazy_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb80af-4385-4323-929f-2a65604e7a10","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_markizay_peter_ellenzek_hadhazy_akos","timestamp":"2020. október. 13. 16:44","title":"\"Nem bűn, ha az uniós pályázatokban résztvevők önérdekből cselekedtek\" – Márki-Zay beszállt az ellenzéki belharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. 