[{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert környezetvédelmi intézményrendszer egyik feladatát, az illegális hulladékkupacok felszámolását finanszírozza.","shortLead":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert...","id":"20201014_illegalis_hulladk_felszamolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf59f47-2f37-46ac-bed5-bbed39f12460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_illegalis_hulladk_felszamolas","timestamp":"2020. október. 14. 17:52","title":"Sok pénzt szán a kormány az illegális szemét felszámolására, de az inkább a haveroknak megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","shortLead":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","id":"20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258eec0f-5d0a-402e-bf6f-e4abe79ae250","keywords":null,"link":"/elet/20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","timestamp":"2020. október. 15. 16:28","title":"Újabb orangutánbébi született Budapesten, a szerencsések meg is pillanthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","shortLead":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","id":"20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e9f554-9804-4da2-b74d-8d57ebdec3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","timestamp":"2020. október. 16. 07:46","title":"Pumped Gabo látta Attenborough új filmjét, és most nagyon aggódik a Balaton Soundért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","shortLead":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","id":"20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ebdd42-6c7d-4382-86c9-be3b3aa42bac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","timestamp":"2020. október. 14. 15:14","title":"Megszökött egy gyermekpornográfiával és zaklatással gyanúsított férfi Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé, mégpedig egy igen részletes, 11 perces videóban.","shortLead":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé...","id":"20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86931c0-1565-486b-8f34-cc6fab1057a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. október. 15. 16:37","title":"Videó: Végre megmutatták, milyen lesz a PlayStation 5 felhasználói felülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési kiszolgálása érdekében” hozott határozatot.","shortLead":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési...","id":"20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8f805-6675-4333-820a-3377a53e9495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 16. 09:43","title":"A kormány ragaszkodik a dél-budai kórházhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napi halálozások száma kis híján a duplájára emelkedett 24 óra alatt.","shortLead":"A napi halálozások száma kis híján a duplájára emelkedett 24 óra alatt.","id":"20201015_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80600cbd-b25e-4397-b7b4-2c3c2c85862f","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 18:09","title":"Újabb rekord Olaszországban: egy nap alatt 8804-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb – mondta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora egy csütörtöki interjúban.","shortLead":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb –...","id":"20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17dfd68-dfae-4462-9160-1878cb9240dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. október. 15. 13:10","title":"Merkely Béla elmondta, miért robbant be ennyire a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]