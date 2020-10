Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ed70308-8c5a-427a-aad6-e841c26b8abb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most a Nürburgring környékén videózták le.","shortLead":"Most a Nürburgring környékén videózták le.","id":"20201015_Szorgalmasan_jarja_az_utcakat_az_elso_kombi_BMW_M3as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed70308-8c5a-427a-aad6-e841c26b8abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0635ea02-17dd-4391-8ca6-554bfb0ce2be","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Szorgalmasan_jarja_az_utcakat_az_elso_kombi_BMW_M3as","timestamp":"2020. október. 16. 15:01","title":"Szorgalmasan járja az utcákat az első kombi BMW M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6367c1d-b4d1-49cb-b10d-dee7761623a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Víz-, ütés- és hőálló SD-kártyákkal jelentkezett a Samsung, amit a tükörreflexes és a MILC fényképezőgépekben lehet majd használni.","shortLead":"Víz-, ütés- és hőálló SD-kártyákkal jelentkezett a Samsung, amit a tükörreflexes és a MILC fényképezőgépekben lehet...","id":"20201015_samsung_sd_kartya_pro_plus_evo_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6367c1d-b4d1-49cb-b10d-dee7761623a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb00b780-c5b7-4522-a92f-5d7f22a19088","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_samsung_sd_kartya_pro_plus_evo_plus","timestamp":"2020. október. 15. 18:03","title":"Strapabíró SD-kártyákkal állt elő a Samsung, bírják a 85 Celsius-fokot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","shortLead":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","id":"20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3203a3d-1051-43ab-b004-f78b286f4107","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","timestamp":"2020. október. 15. 10:13","title":"Napóleon-film készülhet Joaquin Phoenixszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olvasónk már megkapta a Messenger új verzióját, amely az új ikon mellett több új lehetőséget is tartalmaz.","shortLead":"Több olvasónk már megkapta a Messenger új verzióját, amely az új ikon mellett több új lehetőséget is tartalmaz.","id":"20201016_facebook_messenger_uj_verzio_frissites_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e91e710-843f-467f-b66e-8920243f1f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_facebook_messenger_uj_verzio_frissites_iphone","timestamp":"2020. október. 16. 10:38","title":"A magyaroknál is megjelent az új Messenger, nézzen rá a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2485c85-92c9-44ba-83a4-641ea34a47bd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert környezetvédelmi intézményrendszer egyik feladatát, az illegális hulladékkupacok felszámolását finanszírozza.","shortLead":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert...","id":"202042__illegalis_szemethalmok__draga_hulladekradar__penz_akivalasztottaknak__piszkos_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2485c85-92c9-44ba-83a4-641ea34a47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac44736b-e40e-49b6-8f8f-15654daade0c","keywords":null,"link":"/360/202042__illegalis_szemethalmok__draga_hulladekradar__penz_akivalasztottaknak__piszkos_munka","timestamp":"2020. október. 16. 11:00","title":"Csak kiváltságosok kapnak milliárdokat szemétkupacok eltüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce687b2-df2b-4313-96cf-5fec5978cedb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201016_Ono_Bono_es_Bowie__Eric_Idle_elettortenete_8_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce687b2-df2b-4313-96cf-5fec5978cedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb03c86-a5ec-4e20-871a-382cd15c4be0","keywords":null,"link":"/360/20201016_Ono_Bono_es_Bowie__Eric_Idle_elettortenete_8_resz","timestamp":"2020. október. 16. 19:00","title":"Jagger, Bowie és egy makacs Beatle – Eric Idle élettörténete, 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezártság erőteljesen hatott az európai emberek pszichés állapotára, a többségnél tünetek is jelentkeztek, sokuknál életükben először – állítja egy új, reprezentatív felmérés, amelyet a Lelki Egészség Világnapja alkalmából készítettek több ezer ember megkérdezésével.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezártság erőteljesen hatott az európai emberek pszichés állapotára, a többségnél tünetek...","id":"20201016_mentalis_problemak_psziches_zavar_koronavirus_jarvany_bezartsag_karanten_tunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a314f-5359-4670-80ba-29098dd8d0a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_mentalis_problemak_psziches_zavar_koronavirus_jarvany_bezartsag_karanten_tunet","timestamp":"2020. október. 16. 11:40","title":"Mentálisan is megviselte az embereket a koronavírus miatti bezártság, sokaknak tünete is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy PlayStation 4-re érkezett frissítésből derült ki, hangrögzítős funkció is lesz a PlayStation 5-ben. A cél állítólag az, hogy kiszűrjék a zaklató és másokat bántó játékosokat.","shortLead":"Egy PlayStation 4-re érkezett frissítésből derült ki, hangrögzítős funkció is lesz a PlayStation 5-ben. A cél állítólag...","id":"20201016_sony_playstation_4_ps4_playstation_5_ps5_beszelgetes_rogzitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75400040-ecfd-4315-8d73-617c58a645b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_sony_playstation_4_ps4_playstation_5_ps5_beszelgetes_rogzitese","timestamp":"2020. október. 16. 20:03","title":"Rögzíthetik a beszélgetéseket a PlayStation 5 játékosai, a Sony szerint erre szükség van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]