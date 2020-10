Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország számára az Egyesült Államokban”.","shortLead":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország...","id":"20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3edd23-d947-44f0-9bcc-ae66288700e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","timestamp":"2020. október. 21. 09:05","title":"Új lobbistát igazolt a kormány, hogy jókat írjon Magyarországról az amerikai sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberekre támadó cápafajok nagyon érzékenyek a víz hőmérsékletváltozására és a halakat követve olyan partokhoz is közel úsznak, ahol eddig nem nagyon fordultak elő. ","shortLead":"Az emberekre támadó cápafajok nagyon érzékenyek a víz hőmérsékletváltozására és a halakat követve olyan partokhoz is...","id":"20201021_Elsore_nem_is_gondolna_de_meg_a_capatamadasok_gyakorisagara_is_hatassal_lehet_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fe72-1fb2-40b4-ba0b-8b99f4efe345","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_Elsore_nem_is_gondolna_de_meg_a_capatamadasok_gyakorisagara_is_hatassal_lehet_a_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 21. 09:49","title":"A klímaváltozás miatt lehet több cápatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben egyetlen roma sincs a színpadon vagy az alkotók között? Nem, nem a Fábry-show egyik rosszul sikerült adása 1995-ből, hanem Magyarország egyik legtehetségesebb, ráadásul – máskor – mind társadalmi, mind emberi értelemben legérzékenyebb színházi embere, Pintér Béla új előadása, a Vérvörös Törtfehér Méregzöld.","shortLead":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben...","id":"20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817e99c-16eb-4a10-90f9-fe76e9dcf486","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","timestamp":"2020. október. 20. 20:00","title":"Fábry Sándor telefonált a múltból, hogy kéri vissza Pintér Béla új előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenháromra nőtt csütörtökön azoknak a dél-koreaiaknak a száma, akik kaptak az országszerte terjesztett influenzaoltásból, és nem sokkal később elhunytak. A hatósági vizsgálat egyelőre nem állapított meg közvetlen összefüggést.","shortLead":"Tizenháromra nőtt csütörtökön azoknak a dél-koreaiaknak a száma, akik kaptak az országszerte terjesztett...","id":"20201022_del_korea_influenzaoltas_vakcina_influenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb9d7a1-6255-4846-9e16-7e97fd9d68c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_del_korea_influenzaoltas_vakcina_influenza","timestamp":"2020. október. 22. 13:03","title":"Történik valami Dél-Koreában, már 13-an haltak meg azok közül, akik influenzaoltást kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban Sándor Judit jogász, bioetikus, a CEU professzora. Az általuk készített felmérés szerint a megkérdezett nők 43, a férfiak csaknem 30 százaléka számolt be elmaradt kezelésekről. Ez pedig hosszú távon meghatározhatja a halálozási adatokat. ","shortLead":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban...","id":"20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b4ac5d-005b-487b-99c8-ce4d1a4f36b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","timestamp":"2020. október. 21. 15:30","title":"Bioetikus: Koronavírusos betegnél is etikátlan azzal védekezni, hogy később úgyis meghalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a87547-5dbe-4e81-82bf-c3890d8de90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.\r

","shortLead":"A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.\r

","id":"20201021_maszk_bolt_kes_viii_kerulet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a87547-5dbe-4e81-82bf-c3890d8de90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2c2910-9bf8-4198-9d11-c0e73d83f642","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_maszk_bolt_kes_viii_kerulet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 21. 07:29","title":"Kést rántott, amikor szóltak, hogy vegyen fel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","shortLead":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","id":"20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b0ebe-4f15-4ecf-8c5c-ce400529c50d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","timestamp":"2020. október. 20. 18:40","title":"Maszk nélkül rendelt, ezért rúgták ki a vírusszkeptikus orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít majd szolgálatot. Bődületes pénzbe kerül, de nagyon gyors lesz.","shortLead":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít...","id":"20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f6a703-cd82-4d68-ad3c-13f0caaf79f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","timestamp":"2020. október. 22. 10:33","title":"49 milliárd forintos szuperszámítógépet rendelt az EU, ez lehet a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]