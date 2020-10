Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","shortLead":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","id":"20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d867d-c091-40ef-bd1d-8baa525f3e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","timestamp":"2020. október. 24. 15:06","title":"Hadat üzentek a gyerekmunkának, de csak rosszabb lett a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező maszkviselés, és ahol lehet, távmunkára kell áttérni.","shortLead":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező...","id":"20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0206ca2-7943-401f-9ede-5886033c0f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","timestamp":"2020. október. 24. 17:52","title":"Éjszakai kijárási tilalom Brüsszelben, számos intézményt bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f94f2b6-b444-4475-943b-66737f2ad659","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pesti taxisblokád Kelet-Berlinben érdekesebb, mint Nyugaton. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A pesti taxisblokád Kelet-Berlinben érdekesebb, mint Nyugaton. A politikus szerint az egész világon terjedő iszlamofóbia erősíti a muszlim szélsőségeseket és újabb erőszakos cselekedetekre sarkallja őket.","shortLead":"Az iszlámot gyalázó tartalmak betiltását kérte Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a Facebook-vezérhez, Mark...","id":"20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb3b62-a940-4f7b-86d8-66f1ddf80c45","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 21:24","title":"Az iszlámgyűlölő Facebook-tartalmak betiltását követeli a pakisztáni kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel közölt adatokból.","shortLead":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám...","id":"20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c74318-f457-49f0-a3e7-beede527ee6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","timestamp":"2020. október. 24. 12:58","title":"Nagyon rossz koronavírus-adatok jöttek Csehországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy telephelyen próbálkozott, hamar elkapták.","shortLead":"Egy telephelyen próbálkozott, hamar elkapták.","id":"20201024_18_kocsit_tort_fel_egy_tolvaj_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccf86b1-c5e7-405e-abaf-970431579b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_18_kocsit_tort_fel_egy_tolvaj_Tatabanyan","timestamp":"2020. október. 24. 16:59","title":"18 kocsit tört fel egy tolvaj Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart a szükségállapot.","shortLead":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart...","id":"20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30af359a-06d2-4b19-afa5-c0fdfce7d831","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","timestamp":"2020. október. 25. 13:50","title":"\"Csehországban meg kell hosszabbítani a szükségállapotot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]