[{"available":true,"c_guid":"d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat a hivatalos november 3-ai dátum előtt. Az egyik főkampánytéma a Covid–19-járvány, a demokraták szerint Trump nagyon elrontotta a válságkezelést.","shortLead":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat...","id":"20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1c1c-7435-4003-bbb6-96f020bb5a46","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","timestamp":"2020. október. 28. 11:38","title":"Nagyon beindultak az amerikai választók – már hetvenmillióan szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","id":"20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abc7c22-46c3-4d05-91fa-c000e4bded3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 20:20","title":"Orbán Viktor videokonferencián egyeztetett a járvány kezeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Azt a feladatot kapták a külügyi tárcától a magyar külképviseletek, hogy próbáljanak meg eladni nyolcezer lélegeztetőgépet - értesült a hvg.hu. Érdeklődésünkre a tárca megerősítette, hogy a \"készleten felüli gépeket\" valóban megpróbálják értékesíteni, azonban konkrét számot nem közöltek.","shortLead":"Azt a feladatot kapták a külügyi tárcától a magyar külképviseletek, hogy próbáljanak meg eladni nyolcezer...","id":"20201028_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a0df8-21d2-44df-9cbc-11fd4f7c05bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 20:46","title":"Annyi lélegeztetőgépet vett a külügy, hogy a felesleges gépeket most megpróbálja eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Feldmár András előadóként először 1992-ben tért vissza Magyarországra. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen elhangzott előadás-sorozata egy csapásra ismertté tette a nevét. Közel három évtizeddel később szavai, gondolatai még mindig forradalminak hatnak. A tudatállapotok szivárványa újraszerkesztett kiadása Feldmár András 80. születésnapjára jelenik meg.","shortLead":"Feldmár András előadóként először 1992-ben tért vissza Magyarországra. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen elhangzott...","id":"20201028_Feldmar_Andras_a_tudatallapotok_szivarvanya_reszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c08f06-a1ae-4fc2-9812-9f68573a2728","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201028_Feldmar_Andras_a_tudatallapotok_szivarvanya_reszlet","timestamp":"2020. október. 28. 11:15","title":"Feldmár: „Olyan korán meg kell mondani a gyereknek, hogy mi van, amilyen korán csak lehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója, Joe Biden az elnök járványkezelését támadta Floridában csütörtökön.\r

","shortLead":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója...","id":"20201029_Trump_Biden_Valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3823905-117c-43d1-afcf-92629b8229b6","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Trump_Biden_Valasztas","timestamp":"2020. október. 29. 22:05","title":"Joe Biden szerint a gazdasági növekedés önmagában kevés, hogy kilábaljon az USA recesszióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig soha nem látott archív anyagok kerültek a filmbe.","shortLead":"Eddig soha nem látott archív anyagok kerültek a filmbe.","id":"20201029_Nem_tudott_leallni__itt_az_elozetese_a_Frank_Zapparol_szolo_dokumentumfilmnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c89e78-2652-4a2c-9938-c048ccea7c22","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Nem_tudott_leallni__itt_az_elozetese_a_Frank_Zapparol_szolo_dokumentumfilmnek","timestamp":"2020. október. 29. 12:38","title":"„Nem tudott leállni” – itt az előzetese a Frank Zappáról szóló dokumentumfilmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]