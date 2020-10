Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","shortLead":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","id":"20201029_drog_kiskunhalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33c506d-ac0d-49e2-a6a7-d9b06aba21be","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_kiskunhalas","timestamp":"2020. október. 29. 10:46","title":"Drogterjesztőket fogtak el Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","shortLead":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","id":"20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd26bce2-809d-4ff9-b955-8ad2fe3a219b","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","timestamp":"2020. október. 29. 13:57","title":"A nizzai késelés után a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg az egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg...","id":"20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da69f1-2c99-4d98-95ae-95260d6f0c55","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","timestamp":"2020. október. 29. 15:59","title":"Már a svéd egészségügyi hatóságok is szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a3e2b-7e8c-45b2-96fb-0b661f7d23a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajipari óriásvállalat átszervezéssel, a hatékonyság növelésével és a koronavírus hatásaival magyarázza a döntést.","shortLead":"Az olajipari óriásvállalat átszervezéssel, a hatékonyság növelésével és a koronavírus hatásaival magyarázza a döntést.","id":"20201029_leepit_az_exxon_mobile","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538a3e2b-7e8c-45b2-96fb-0b661f7d23a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17dbe08-8ea3-4cb0-b847-2481f672530e","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_leepit_az_exxon_mobile","timestamp":"2020. október. 29. 17:05","title":"Az Exxon is leépít a BP és a Shell után, 14 ezer embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","shortLead":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","id":"20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e7b5c9-8c9d-4733-84dc-63c7c973873f","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Bántalmazással vádolja volt barátnője a US Open döntősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti változata lehetne.","shortLead":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti...","id":"20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f15457-a15f-46c6-9006-0226bc5063a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","timestamp":"2020. október. 30. 08:03","title":"Bámulatos víz alatti laboratóriumot építene Jacques Cousteau unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137043cc-59c6-40dd-b624-31bbfd457755","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. október. 30. 08:47","title":"65 koronavírusos beteg hunyt el, 3286 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor támadt a mentőápolóra, amikor az az iratai után érdeklődött. ","shortLead":"Akkor támadt a mentőápolóra, amikor az az iratai után érdeklődött. ","id":"20201028_megverte_az_ot_ellato_mentost_negy_ev_bortonre_iteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76fea13-8a8b-4195-9316-672bfc1c273c","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_megverte_az_ot_ellato_mentost_negy_ev_bortonre_iteltek","timestamp":"2020. október. 28. 16:21","title":"Első fokon négy év börtönt kapott a mentős orrát eltörő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]